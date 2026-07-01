La entrevista trampa a Tana Rivera: Ni una sola referencia a su noviazgo con Roca Rey

Este miércoles nos encontramos en la portada de ¡Hola! con una "entrevista trampa", un género periodístico antiquísimo que ahora, con la proliferación de las influencers y la necesidad económica, se practica con demasiada frecuencia. Consiste en hacer una entrevista a un personaje famoso que está promocionando una marca —la joyería Rabat, en este caso— y utilizarla como portada estelar. Sin la palabra exclusiva de por medio, sólo faltaría.

En esta ocasión, es Tana Rivera la que concede ocho páginas de entrevista en las que habla de sus obras y milagros, pero en la que no hay ni una sola referencia a su novio, Andrés Roca Rey. Son la pareja del verano, parece que su relación va en serio y la prueba es que ella ha viajado estos días a Perú para acompañarle.

Pero quien compre la revista pensando que va a leerla hablando maravillas de su novio, se sentirá engañado. Con mucha imaginación podríamos interpretar que una de las respuestas a las preguntas hace alusión al torero, cuando dice que últimamente no se puede quitar "unos pendientes muy especiales que me regalaron hace poco porque tienen un gran valor sentimental para mí". Pero ni siquiera se los pone en el reportaje porque no serán de Rabat, la marca que promociona.

Todo lo demás es una larga conversación en la que la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo posa guapísima, mirando a cámara, y en la que responde con frases del tipo "La vida hay que vivirla de una forma apasionada", "si no me siento segura con lo que llevo puesto no puedo salir a la calle" o "mis hermanos son mis ángeles de la guarda". Otro debate sería el hecho de que ahora sí quiera vivir de esto, de la prensa del corazón.

Isa Pi estrena casa: se muda a Jerez de la Frontera y se hipoteca por 240.000 euros

Semana se mete en el sector inmobiliario este miércoles para contarnos en exclusiva que Isa Pantoja se ha comprado un chalé en Jerez de la Frontera, Cádiz. La hermana de Paquirrín vendió la casa que tenía en El Puerto de Santa María y ahora ha adquirido este inmueble cuya compra formalizó el pasado 15 de junio ante notario. Se trata de un chalé de 135 metros cuadrados repartidos en dos plantas que se construyó en 2008. Consta de tres dormitorios, dos baños completos, un aseo y un jardín en el que ya ha instalado una piscina privada.

Dice la revista que el valor estimado de la vivienda supera los 300.000 euros, que Chabelita pagará porque ha contratado una hipoteca de 240.000. Se supone que la irá pagando gracias a sus sucesivas colaboraciones televisivas en las que habla de su familia.

La prima Anabel, feliz junto a David en la playa

Anabel Pantoja, la única del clan que parece llevarse bien con todos, aparece en biquini en las páginas de Semana mientras se pega un chapuzón en las playas de Cádiz. Con ella, David Rodríguez, el padre de su hija Alma, con el que se besa a la orilla del mar dejando claro que no hay ningún tipo de crisis entre ambos, y que si la hubo, está superada a la espera de la próxima.

Anabel viajó a Cádiz para visitar a su prima Isa, que celebraba el primer cumpleaños de Cairo, el hijo que ha tenido con Asraf Beno. Dos páginas más allá pero en otra playa distinta, es Kiko Rivera el que disfruta con su novia Lola de Mallorca, isla a la que ha ido a hacer uno de sus bolos como DJ.

La reina Sofía pasará su primer verano sin su hermana Irene y su amiga Tatiana

La revista Semana dedica su portada a la reina Sofía y se interesa por el primer verano que va a pasar "sola" en mucho tiempo. Su hermana Irene y su amiga Tatiana Radziwill han muerto este año y ella ha perdido a dos de sus grandes compañeras de vida.

Esto no va a trastocar sus planes, ya que volverá a veranear en Mallorca, pero probablemente sí los de sus tres hijos. Apunta Semana que tanto el rey Felipe como las infantas Elena y Cristina están organizando sus agendas para poder pasar más tiempo con su madre y no dejarla sola en ningún momento.

Gabriela Guillén disfruta de su hijo en las playas de Cádiz

Diez Minutos ha fotografiado a Gabriela Guillén en la playa junto a su pequeño David, el hijo que tiene con Bertín Osborne.

Sin embargo, ahora que parece que las cosas empiezan a marchar bien con el cantante, Gaby se está teniendo que enfrentar a serios problemas empresariales. La socia con la que había puesto en marcha su salón de belleza le ha hecho ghosting empresarial y le ha dejado una deuda de más de 60.000 euros.

Cóctel de noticias

Aitana celebra su 27 cumpleaños con Plex y Diez Minutos les dedica su portada. La relación de amor entre la cantante y el influencer es ya una de las más sólidas del panorama rosa. Sin embargo la revista incluye un resumen de la entrevista que ha hecho el youtuber para Men's Health y de nuevo tenemos una charla trampa en la que no menciona su romance con Aitana.

Sheila Casas, enamorada de un clon de Álvaro Muñoz Escassi. Todas las revistas publican las fotos en las que vemos a la ex del jinete disfrutando del mar con Sergi Sobrino, el hombre con el que sale desde hace un mes. Destapó el romance Beatriz Cortázar y ahora la han retratado junto a su novio, que guarda gran parecido con Álvaro Muñoz Escassi pero con tatuajes. "Como se parezca a mí, pobrecito", ha respondido jocoso a los que se lo han sugerido.

María Porto, protagonista del reportaje de decoración de Hola. Hola dedica cada semana su página cuatro a mostrar una vivienda que sus propietarios muestran porque es ideal, por pura vanidad o directamente porque está a la venta. Este miércoles le toca a la que fuera esposa del ministro Francisco Álvarez Cascos. María, galerista de profesión, ha rehecho su vida con un compañero de profesión y ahora cuenta los detalles de su vida en pareja en su casa-museo a las afueras de Madrid.

Eva Longoria, una turista más en las playas de Marbella. Varias revistas muestran su última jornada playera junto a su marido, Pepe Bastón, y el hijo de ambos, Santi, que acaba de cumplir ocho años. Lo del cuerpo de esta actriz y su pacto con el demonio es digno de estudio.

Paz Vega se muda de casa y comienza una nueva vida. Hola retrata a la actriz junto a sus tres hijos, con los que está ultimando la mudanza a su nuevo domicilio.

Lady Marina Windsor reúne a la parte menos conocida de su familia en el Hola. La nieta de Catalina de Kent se ha casado y la revista tiene fotos exclusivas en las que no vemos ni a un solo miembro de la familia real británica, de la oficial.