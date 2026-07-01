Amador Mohedano ha dejado a la audiencia boquiabierta al valorar de forma muy positiva el reciente documental sobre Rocío Jurado producido por su sobrina, Rocío Carrasco. Este movimiento ha dejado una imagen inédita, la de un Amador profundamente conmovido con gran parte del contenido emitido, una reacción que pocos habrían vaticinado teniendo en cuenta el distanciamiento que mantiene con su sobrina desde hace años y el hecho de que él mismo rechazó participar en el proyecto por decisión propia.

Durante una intervención emitida en el espacio El Verano se Mueve, de Telecinco, el hermano de 'La Más Grande' se ha sincerado ante el periodista Tino Torrubiano, reconociendo que la pieza audiovisual ha superado ampliamente todas sus expectativas. Contra todo pronóstico, admitió que el resultado le ha parecido: "Bastante bien, la verdad. Lo que pasa es que yo pensaba que era otra cosa". El impacto emocional de la producción no ha sido en absoluto nimio para el exrepresentante, quien confesó que la serie logró removerle los recuerdos y hacer aflorar sentimientos muy profundos. "La verdad es que me he emocionado en muchos momentos. Está muy bien, muy bien. Me ha gustado el 90 %, por supuesto", señaló con una honestidad que descolocó a propios y extraños. De hecho, no dudó en revelar cuál había sido su parte favorita del metraje, un pasaje íntimamente ligado a sus progenitores y a la raíz artística de la saga. Le tocó la fibra "cuando ella cuenta muy bonito que nuestro padre era aficionado al cante porque le gustaban siempre los gallos de pelea, y que nuestra madre tenía una voz preciosa".

Sin embargo, para comprender la verdadera magnitud de estas declaraciones es imprescindible bucear en el denso fango de las guerras familiares que han destrozado los cimientos de los Mohedano durante las últimas dos décadas. Lo que hoy se lee como un gesto de tregua o madurez, ocurre tras años de reproches cruzados, demandas judiciales, exclusivas incendiarias y una ruptura total que comenzó a fraguarse tras la trágica muerte de Rocío Jurado en 2006. La herencia de la cantante fue el primer gran detonante que dinamitó la unión familiar. La apertura del testamento nombró a Rocío Carrasco como heredera universal, lo que generó las primeras fricciones insalvables con sus tíos Amador y Gloria, y con el viudo de su madre, José Ortega Cano, especialmente por el reparto de la finca Yerbabuena y los derechos del museo de la artista en Chipiona.

Amador Mohedano, que había sido el mánager y mano derecha de su hermana durante su época dorada, se sintió progresivamente desplazado y despojado del legado profesional de la artista, un agravio que nunca perdonó a su sobrina. Con el paso del tiempo, el conflicto no hizo más que enquistarse y ramificarse. La brecha se ensanchó de forma definitiva cuando Rocío Carrasco decidió romper todo vínculo no solo con sus tíos, sino también con sus propios hijos, Rocío y David Flores, tras unos episodios de extrema crudeza familiar que terminaron en los tribunales. En esta cruenta guerra de bandos, Amador Mohedano no dudó en posicionarse públicamente al lado de Antonio David Flores y de sus sobrinos nietos, convirtiéndose en un habitual de los platós de televisión para atacar la actitud de Carrasco, acusándola de ser una mala madre, de haber abandonado a su familia y de estar completamente influenciada y "secuestrada" psicológicamente por su marido, Fidel Albiac, a quien él siempre ha señalado como el cerebro en la sombra de la discordia.

La tensión alcanzó su punto álgido con la emisión de las series documentales de Rocío Carrasco, Rocío, Contar la Verdad para Seguir Viva y En el Nombre de Rocío, donde ella rompió veinte años de silencio y acusó directamente a sus tíos de ser "la jauría" que la había devorado por dinero y ambición, retratando a Amador como un gestor cuestionable que se había lucrado a costa de la salud y el trabajo de su madre. Aquellas durísimas acusaciones provocaron réplicas incendiarias por parte de Amador, quien llegó a amenazar con demandas y contraatacó con un documental propio en plataformas digitales para intentar limpiar su nombre, tachando a su sobrina de mentirosa y desagradecida. Por todo este sangriento historial de disputas públicas, el hecho de que ahora Amador bendiga este nuevo homenaje a su hermana supone un giro de guion histórico, aunque este beneplácito hacia la propuesta artística no implique, ni de lejos, una reconciliación íntima o un cambio de postura respecto a la persona de Carrasco.

El propio Amador se encargó de dejar claro que una cosa es el respeto a la memoria de Rocío Jurado y otra muy distinta el perdón a su productora. Lamentando el abismo que hoy los separa y recordando con nostalgia el pasado, el televisivo sentenció ante las cámaras de Telecinco el cambio radical que, a su juicio, ha experimentado la heredera universal: "Mi sobrina ha dado un cambio absoluto y total. Rocío era una niña muy entrante, muy simpática, familiar, pero, hijo...". Con ese suspiro final, Amador cerró una valoración que, si bien tiende un puente inesperado en lo profesional, deja claro que las heridas del clan Mohedano siguen estando muy lejos de cicatrizar.