Manu Moreno y Jessica Goicoechea confirman su reconciliación tras meses separados

La historia de amor entre Jessica Goicoechea y Manu Moreno ha vuelto a acaparar los focos mediáticos. Después de una sonada ruptura el pasado mes de septiembre, que puso fin a varios meses de intensa relación, la pareja ha decidido darse una nueva oportunidad. Atrás quedan los insistentes rumores que vinculaban a la creadora de contenido con el conocido ilusionista Mago Pop. Ahora, la confirmación de su reconciliación ha llegado de la manera más oficial posible: posando juntos, felices y más enamorados que nunca.

A pesar de la discreción con la que ambos han intentado llevar siempre su vida privada y su romance, en esta ocasión el jugador de rugby ha decidido abrir su corazón ante los medios de comunicación. En sus declaraciones, el deportista no ha dudado en mostrar su ilusión por esta nueva etapa, reconociendo abiertamente que confía en que esta segunda oportunidad sea la definitiva para consolidar su proyecto de vida en común. Además, ha querido compartir con el público qué es lo que más valora de su pareja y cuáles son sus planes más inmediatos para disfrutar del tiempo libre que se avecina tras una exigente temporada profesional.

"Estoy muy feliz, muy contento. Y empezando mis vacaciones, así que no puedo estar más contento", ha confesado el deportista ante las cámaras. El jugador ha explicado que viene de un largo periodo de compromisos internacionales, con un calendario que no le ha dado tregua. "Acabo de llegar y ahora toca descansar. Sobre todo ir a casa con la familia, que llevo siete meses dando vueltas por el mundo y tengo muchas ganas de verlos a todos", ha señalado.

Entre los destinos elegidos para este verano, el deportista ha detallado que pasará unos días en Punta Umbría, un clásico refugio para descansar junto al mar. Sin embargo, el gran viaje de la temporada será cruzar el charco. "También voy a Colombia, que tengo una boda allí, unas vacaciones en el país sudamericano también. Llevo muchos meses de trote, tengo el cuerpo destrozado ahora mismo y necesito descansar", ha relatado. Cuando se le ha preguntado si en ese viaje estará acompañado, su respuesta ha sido rotunda y con una gran sonrisa: "Voy acompañado, claro que sí", confirmando que la influencer viajará con él a Sudamérica.

El paso del tiempo y la separación temporal parecen haber sentado bien a la pareja, aportando una nueva perspectiva a su romance. Respecto a si esta reconciliación servirá para afrontar su noviazgo con mayor madurez y evitar los errores del pasado, Manu Moreno ha sido muy sincero: "Totalmente, por mi parte seguro que sí". El deportista espera que este aprendizaje mutuo sea la clave para un futuro duradero. "Espero que también por parte de ella sí", ha añadido con un tono cómplice, dejando claro que ambos están poniendo todo de su parte para que la relación prospere.

Finalmente, al ser cuestionado sobre qué es lo que le aporta Jessica a su vida diaria, el jugador no ha escatimado en elogios, demostrando lo profundamente enamorado que está tras este esperado reencuentro. "Muchas cosas, muchas cosas. Estabilidad, felicidad, proyectos de futuro".