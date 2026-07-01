Muere a los 58 años Manuel Arjona, fundador y figura emblemática del grupo Locomía

La música pop en español y la cultura visual de toda una época visten hoy de luto tras la repentina muerte de Manuel Arjona, una de las figuras más emblemáticas y magnéticas del mítico grupo Locomía. Arjona ha fallecido este miércoles de madrugada a los 58 años de edad en su domicilio de Viladecans, en la provincia de Barcelona. El artista pasó las últimas horas de su vida entregado a la pintura, una de sus pasiones más íntimas y queridas, antes de retirarse a descansar para ya no volver a despertarse. Su inesperada partida deja un vacío profundo en una generación que bailó al ritmo de sus abanicos, y sus restos mortales serán velados en el tanatorio Àltima de la localidad catalana donde residía.

Para comprender la magnitud de la figura de Manuel Arjona es necesario viajar en el tiempo hasta la Ibiza de mediados de los años ochenta. En una isla que funcionaba como el epicentro de la libertad, la vanguardia y el hedonismo europeo, un grupo de jóvenes revolucionó la escena nocturna no solo por su música, sino por un concepto estético rupturista que desafiaba todas las normas del diseño de moda.

Arjona formó parte de la mismísima alineación fundacional de Locomía, aquel colectivo contracultural capitaneado originalmente por Xavier Font, e integrado también en sus inicios por Luis Font y el neerlandés Gard Passchier. Manuel no era un mero integrante; su presencia física, su mirada y su destreza coreográfica se convirtieron rápidamente en marcas registradas de un fenómeno que nació entre las paredes de la mítica discoteca KU.

El destino del grupo cambió de forma radical cuando llamó la atención de José Luis Gil, un astuto y poderoso productor musical que por entonces presidía la discográfica Hispavox. Gil vio en aquellos jóvenes ibicencos un potencial comercial sin precedentes y decidió moldearlos para el gran público, transformando un concepto de pasarela y vanguardia en una boyband de tecno-pop. Fue en este salto a la masividad donde Manuel Arjona se consagró como un pilar fundamental. Con un vestuario icónico compuesto por hombreras de dimensiones imposibles, zapatos de punta de inspiración renacentista y, por supuesto, el vigoroso y sincronizado manejo de los abanicos gigantes, Locomía irrumpió en la España de finales de los ochenta como un torbellino de aire fresco y audacia visual.

A pesar de las tempranas tensiones internas que provocaron la salida de Xavier Font de los escenarios para pasar a la gestión interna, Arjona se mantuvo firme en el núcleo duro de la banda. Junto a Carlos Armas, Juan Antonio Fuentes y el recordado Francesc Picas, dio vida a la formación definitiva que grabó el álbum debut Taiyo en 1989. Este trabajo discográfico, que incluía temas imbatibles como Loco Mía o Rumba, Samba, Mambo (S.R.M.), catapultó al grupo a un éxito estruendoso. Manuel Arjona y sus compañeros cosecharon múltiples discos de oro y platino, desatando una auténtica locura colectiva tanto en España como en toda Latinoamérica, llegando incluso a colarse de forma sorprendente en el top 10 de las listas de éxitos del Reino Unido.

La vida dentro de Locomía, sin embargo, era tan intensa como efímera. El éxito masivo vino acompañado de una tormenta perfecta de batallas legales, guerras de egos entre el mánager José Luis Gil y el creador Xavier Font, y un ritmo de trabajo extenuante. En medio de este clima de constantes disensiones y cambios de integrantes, Manuel Arjona decidió abandonar el grupo en 1992, cerrando así la etapa dorada de la formación original justo después de haber tocado el cielo del pop internacional.

A pesar de la distancia y de los años, el cordón umbilical que unía a Arjona con el concepto de Locomía nunca se rompió del todo. Su lealtad al espíritu original del proyecto quedó demostrada en 2013, cuando se convirtió en el principal impulsor de uno de los intentos de regreso de la banda, declarando públicamente la enorme ilusión que le hacía revivir aquella magia sobre el escenario para las nuevas generaciones. Con su fallecimiento, desaparece una pieza clave de la iconografía para pop española, un artista que demostró que la música también se podía esculpir en el aire con el movimiento de un abanico.