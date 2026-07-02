Ana Peleteiro da a luz a su segundo hijo en común con Benjamín Compaoré

La medallista olímpica y su marido atraviesan uno de los momentos más dulces de su vida privada. Este miércoles 1 de julio, Ana Peleteiro y el atleta francés han dado la bienvenida a su segundo hijo en común. A través de sus respectivos perfiles en redes sociales, ambos han compartido con sus seguidores la emocionante noticia, publicando unas tiernas imágenes familiares donde se puede apreciar la enorme felicidad del matrimonio ante la llegada del nuevo miembro al hogar.

El niño, cuyo nombre elegido es León, se suma a la familia numerosa que han ido construyendo a lo largo de los últimos años. Tal y como la propia madre adelantó en una de sus recientes apariciones ante los medios, han optado por un apelativo que tradicionalmente se asocia a la nobleza, la fuerza y la valentía. Además, con esta elección mantienen la costumbre de utilizar la letra inicial que ya escogieron para su primogénita conjunta, Lúa, que el próximo mes de diciembre cumplirá cuatro años.

"Solo tú, nuestro bebé arcoíris, podías llegar al mundo de una forma tan especial, bajo la magia de la Luna de Fresa. El nacimiento con el que tanto soñamos (...) y tú lo hiciste aún más perfecto", ha expresado la saltadora en su cuenta de Instagram. Se trata de unas declaraciones profundamente emotivas, dado que el término bebé arcoíris hace referencia a un niño que nace después de la pérdida de otro embarazo. Cabe recordar que la pareja se enfrentó a un duro revés el pasado verano cuando sufrieron un aborto, una situación delicada tras la cual no perdieron la esperanza de ampliar la familia.

La historia de amor entre ambos comenzó a forjarse de manera paulatina. Aunque sus caminos se cruzaron de manera fortuita en el año 2016, no fue hasta los Juegos Olímpicos celebrados en 2020 cuando sus sentimientos afloraron definitivamente. Desde aquel momento, se volvieron inseparables, consolidando una relación que culminó con una romántica boda celebrada en Galicia durante el año 2023, rodeados de sus seres queridos y amistades del mundo del deporte.

Ahora, con la llegada del recién nacido, el matrimonio completa una próspera y feliz convivencia. León no solo compartirá juegos con su hermana directa, sino también con las tres niñas que el deportista galo tuvo fruto de una relación anterior: Cassandra, Olympia e Iris. De este modo, logran formar un hogar lleno de vida y alegría, dejando atrás los momentos más amargos y mirando hacia el futuro con renovada ilusión, mientras compaginan esta nueva etapa personal con sus exigentes compromisos profesionales en el ámbito del atletismo internacional.