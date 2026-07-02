David Bisbal se sincera sobre la muerte de su padre y la lesión medular de su hermano

Siempre discreto con su vida privada, David Bisbal ha sorprendido abriéndose como nunca en una larga conversación con Oso Trava para el programa de radio en internet Cracks Podcast. El artista almeriense ha abordado las dos tragedias que han sacudido a su familia en los últimos tiempos: el fallecimiento de su padre, José Bisbal, el pasado mes de febrero, y la grave enfermedad de su hermano José María. Este último se encuentra en silla de ruedas debido a una lesión medular que sufrió en abril de 2023 tras desaparecer durante 30 horas en su localidad natal, Roquetas de Mar, y por la que estuvo ingresado durante meses en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo.

"Mira, no me gustaría hablar mucho de este tema porque es durillo y creo que es mejor que el protagonista sea quien hable de esas cosas", ha comenzado explicando el cantante cuando el presentador le ha preguntado por la situación de su hermano. No obstante, ha confesado que aunque todo lo que ha sucedido ha sido muy difícil, cree firmemente que está en un momento en el que no se ha rendido y va a seguir luchando.

Aunque no ha querido entrar en detalles sobre el duro trance de salud que atraviesa José María, sí ha querido reivindicar la importancia que ha tenido en su carrera musical y su papel fundamental para haber llegado a convertirse en uno de los artistas más importantes del panorama nacional. "Fue una persona clave. Yo era un joven con 18 años, él me defendió para que hiciera el casting de Operación Triunfo", ha relatado. Así, ha descubierto que fue su hermano el que se enfrentó a los miembros de la Orquesta Expresiones, en la que cantaba entonces, y no dudó en coger el coche para ir de Almería a Cáceres y, desde allí, conducir hasta Madrid para llevarle a la prueba del concurso de TVE que le catapultó a la fama.

Como ha relatado con enorme afecto, una vez que terminó el exitoso programa, José María no dudó en dejar su trabajo para convertirse en su mano derecha como mánager personal y acompañarlo en los inicios de su trayectoria. "Creo que la disciplina de José María ha sido lo que más he aprendido de él", ha rememorado emocionado, añadiendo que le ayudó enormemente a organizar el trabajo y a cuidar su salud en las exigentes y continuas giras de aquellos primeros años de fama desbordante.

Este doble golpe familiar le ha hecho reflexionar profundamente sobre la existencia. "Siempre ha sido muy estrecha mi relación con mi familia, pero lo que te hace es pensar que la vida es muy efímera", ha señalado el artista, reconociendo abiertamente que estos dos graves reveses personales le han hecho cambiar sus prioridades de cara al futuro.

Durante la entrevista, también se ha sincerado sobre la muerte de su progenitor tras años de lucha contra el alzhéimer. "Fue duro, la verdad. Sufría más por mi madre que por mí mismo", ha afirmado. Además, ha reconocido que, aunque antes también pensaba constantemente en él, desde su marcha todos los días aparece en su mente nada más despertar.

Ante estas dolorosas ausencias y complicaciones, Bisbal tiene claro que su objetivo ahora es volcarse en su madre, María Ferre. "Tengo que hacer algo para que ella siempre esté con sus nietos. Quiero estar con mi madre, hacerle fotos, vídeos, que después se vea guapa, alegre y darle cariño", ha asegurado. De ahí que, poco después de perder a su padre, organizase un viaje a Maldivas junto a Rosanna Zanetti, sus hijos y su madre, demostrando que para el cantante, la unidad de la familia se encuentra absolutamente por encima de todo.