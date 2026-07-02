El Supremo condena a José Antonio Avilés a pagar 30.000 euros a Casillas por vulnerar su intimidad

El Tribunal Supremo ha condenado a la productora Cuarzo Producciones y al colaborador José Antonio Avilés a indemnizar a Iker Casillas con la cantidad de 30.000 euros. El motivo de la sanción es la intromisión ilegítima en el derecho al honor y a la intimidad del exportero, a raíz de los comentarios vertidos en el programa de televisión Viva la Vida de Telecinco acerca de unos supuestos audios privados.

La sentencia del alto tribunal, fechada el pasado 23 de junio, estima de este modo el recurso de casación interpuesto por el exjugador. Esta decisión revoca el fallo previo de la Audiencia Provincial de Madrid y ratifica la condena impuesta en primera instancia por un juzgado de Pozuelo de Alarcón. Además de la penalización económica, la resolución judicial impone a los condenados la obligación de eliminar todo tipo de material publicado en sus plataformas digitales que continúe vulnerando los derechos fundamentales del deportista.

Los hechos que originaron esta demanda se remontan al 13 de marzo de 2021. Durante aquella emisión, los participantes del espacio televisivo comentaron los mensajes de voz privados enviados por Casillas a una mujer, en pleno contexto de su separación de la periodista Sara Carbonero. Aunque los archivos sonoros no se emitieron en abierto para la audiencia, dos de las colaboradoras los escucharon en directo a través de unos auriculares. Sus ostensibles gestos y sus descripciones, calificando el contenido de "comprometidos", "durísimos" y "muy reveladores", resultaron suficientes para el tribunal a la hora de apreciar la vulneración de la intimidad.

El Tribunal Supremo rechaza frontalmente los argumentos de la defensa sobre una pretendida relevancia informativa. La sentencia establece que una comunicación confidencial remitida a una tercera persona carece estrictamente de interés público. Los magistrados aclaran que el hecho de que la ruptura matrimonial de un personaje de proyección pública concite la atención de la prensa del corazón no legitima en ningún caso la exposición de sus mensajes privados ante la audiencia.

El tribunal avala sin fisuras la tesis del exguardameta, subrayando que las insinuaciones y las opiniones negativas pueden causar tanto daño como la reproducción explícita de los archivos de sonido. Según indica la resolución, existen "maneras de transmitir sin contar". Esos gestos y valoraciones subjetivas generaron una consideración negativa del atleta, deslizando una conducta moralmente reprochable diseñada para el escarnio público.

Finalmente, la sentencia desarticula el intento de amparar estos actos bajo el paraguas de la libertad de expresión, al no versar sobre asuntos de interés general. Asimismo, recalca que los gestos públicos del pasado, como el beso a su entonces pareja tras ganar el campeonato mundial de fútbol o el comunicado conjunto para anunciar su ruptura, no despojan al deportista de su derecho a la intimidad en sus comunicaciones personales con terceros.