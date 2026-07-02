Gabriela Guillén defiende a Bertín Osborne frente a Hacienda: "Nos funden a impuestos"

Intentando retomar la normalidad tras el duro revés que sufrió al regresar del programa de televisión Supervivientes, Gabriela Guillén se enfrenta a una complicada situación financiera. Al volver de Honduras, la empresaria descubrió que su negocio de estética había desaparecido y que su socia le había dejado una deuda de 60.000 euros. Durante el estreno de la obra teatral Las que gritan, ha querido actualizar en qué punto se encuentra su vida personal y profesional, así como su relación con el cantante jerezano.

Uno de los temas más comentados ha sido la reciente inclusión de Bertín Osborne en la lista de morosos de la Agencia Tributaria, por una supuesta deuda de 600.000 euros y que desmintió a Es la Mañana de Federico. El artista ya había mostrado su enfado asegurando que el pasado mes de abril abonó un millón de euros al fisco. Lejos de avivar polémicas, la empresaria se ha solidarizado con él y ha lanzado una contundente crítica al sistema fiscal español: "Este país de verdad que es bastante injusto (...). El tema de los impuestos nos funde y yo me uno a esa protesta también".

Guillén ha aprovechado para denunciar las trabas que sufren los emprendedores en España. "Yo estoy ahora mismo solamente pagando, no tengo ningún tipo de beneficios y pagar y pagar y pagar. Creo que la gente correcta que queremos hacer nuestro trabajo tendríamos que tener un poco más de apoyo en vez de tantos impuestos", ha reivindicado en un claro mensaje a favor del esfuerzo y la iniciativa privada.

Sobre cómo está gestionando la deuda de su clínica, ha reveló que lo está haciendo paso a paso y asumiendo ella misma los pagos. Aunque reconoce que ahora tiene muy buena relación con el padre de su hijo, quien está muy implicado, ha querido destacar que su mayor respaldo en estos momentos difíciles ha sido el empresario conocido como alias el Turronero, que ha estado a su lado "de modo incondicional". Asimismo, ha adelantado que planea retomar su actividad en el sector de la estética con un nuevo proyecto entre septiembre y octubre.

En el terreno personal, ha confirmado que la tormenta ha pasado y que la relación con el cantante atraviesa un buen momento por el bien del menor. De hecho, ha desvelado que recientemente han estado de vacaciones en Sevilla y han pasado un par de días juntos. Sobre la posibilidad de que las hijas del presentador conozcan a su hermano, ha mostrado su total predisposición: "Habrá que conciliar un poco los tiempos (...), yo siempre pongo mi predisposición de que se vean". Eso sí, ha dejado claro que ella deberá estar presente al tratarse de un bebé tan pequeño.

Finalmente, Guillén ha descartado de forma tajante cualquier tipo de reconciliación sentimental con el artista. "Ya fue un amor y es un amor que va a estar siempre", ha asegurado, zanjando así los rumores y confirmando que su prioridad actual es su estabilidad económica y el bienestar de su hijo.