La sorprendente y estrecha relación de Omar Montes y Topuria: una alianza consolidada por el ring y los lazos familiares

Omar Montes ha sido el encargado de publicar las primeras imágenes de Ilia Topuria tras su visita a la Casa Blanca, un gesto que ha despertado el interés de muchos por la buena relación que mantienen. Aunque en la actualidad pertenecen a ámbitos diferentes como la música y el deporte, están unidos por la pasión por el ring.

Y es que, antes de ser cantante, Omar Montes se dedicó al boxeo e incluso se proclamó campeón de España en peso welter. El madrileño ha asegurado en alguna ocasión que "el boxeo me dio la disciplina que luego he aplicado a la música y a la vida".

La amistad que han forjado con los años ha llevado a que Omar Montes le dedicase una canción, Yo lo soñé, en la que también participa el cantante granadino Saiko. El tema rinde homenaje al camino del luchador hacia el campeonato de la UFC: "Cumplí todo lo que dije, el orgullo y mi ambición me lo exigen / He demostrado que no hay nada imposible / Y como Dios lo ve todo, pues, me bendice", es una parte de la letra.

Por otro lado, la estrecha vinculación se ha convertido ya en algo más familiar. Después del nacimiento de su hijo en noviembre de 2025, Omar Montes hizo público que los padrinos del pequeño serían Ilia Topuria y la cantante Rosalía: "No puedo estar más contento de que la Rosi y el Ilia vayan a ser madrina y padrino de mi hijo Ismael. Os amo mucho", escribió en sus redes sociales. En las plataformas digitales se les puede ver compartir muchos momentos juntos.

Presente en la Casa Blanca

Recientemente, Omar Montes estuvo en Washington durante el combate de Ilia Topuria. El cantante subió una foto del "Team matador 2026" y tras la pelea mostró su apoyo al boxeador: "En el camino del guerrero, la derrota no es el final... es el maestro. La eternidad no es de quien nunca cayó, es de quien se levantó y volvió con una versión que nadie jamás vio antes".

Con su mensaje, el cantante buscó levantar el ánimo de su amigo y aseguró que Topuria volvería má fuerte: "La victoria te enseña quién eres, pero la derrota te enseña de qué estás hecho. Y yo sé de qué estás hecho tú: de los que vuelven. Y cuando vuelvas, el que se cruce contigo se va a encontrar a la mejor versión de Ilia Topuria que el planeta ha visto jamás. Tu vuelta no va a ser una pelea, va a ser una leyenda".