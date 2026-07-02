Letizia recupera uno de sus looks más aplaudidos y las joyas históricas de la reina Victoria Eugenia

Se ha celebrado en Madrid la 106ª edición de los Premios de Periodismo de ABC Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, una cita a la que no faltan Don Felipe y Doña Letizia desde hace 20 años.

Se trata de una ocasión donde la reina aprovecha para lucir looks muy elegantes e innovadores, y donde ha apostado, de nuevo, por sacar algunas de las piezas del "joyero de pasar" legadas por la reina Victoria Eugenia para que pasaran "de reina a reina".

Un evento que ha contado con la presencia de diferentes autoridades del mundo de la política y de la cultura, entre ellos la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, así como personalidades destacadas de la sociedad española, como el político Borja Sémper, Cuca Gamarra, Paloma Segrelles, Elena Cué o la escritora Carmen Posadas.

Fiel a su estilo, Doña Letizia se decantó nuevamente por el color negro, rescatando de su fondo de armario un elegante y aplaudido diseño de la firma española The 2nd Skin Co, que estreno durante la entrega de los Premios Princesa de Asturias en la edición del año 2021. Se trata de un delicado vestido de tafetán, sin mangas y con un llamativo volumen en la zona de la falda gracias a unos discretos lazos.

Apostando por un estilismo monocolor, lo ha combinado con los complementos del mismo color, con unos zapatos destalonados de tacón sensato de Massimo Dutti, y el bolso de mano Bow Tie Crystal Clutch de Aquazzura en satén negro y suaves pliegues.

Como viene siendo habitual en este tipo de veladas relacionadas con los medios de comunicación, ha lucido unos de sus pendientes favoritos: los impresionantes chatones compuestos por una gran pieza central rodeada de brillantes más pequeños que dan forma a una delicada flor, que provienen de los históricos talleres de Ansorena. Además, lució una espectacular pulsera de brillantes de la misma colección, logrando aportar el toque de luz y brillo perfecto para equilibrar la sobriedad del vestido oscuro.

También ha optado una de las pulseras gemelas de Cartier, que nace de una corona de la marca francesa que Alfonso XIII le regaló a Victoria Eugenia por su boda, y que, posteriormente, la reina encargó a la misma casa joyera que la desmontara para crear dos pulseras gemelas con esos mismos diamantes, aunque la Reina únicamente ha lucido una.