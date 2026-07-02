Quiénes son Angela Nikolau e Ivan Beerkus, la pareja que se comprometió en la cima del Empire State y acabó detenida

Angela Nikolau e Ivan Beerkus volvieron a captar la atención tras protagonizar una arriesgada propuesta de matrimonio en lo más alto del Empire State Building, en Nueva York. La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, terminó con la detención de ambos por parte de las autoridades estadounidenses.

La pareja, conocida por documentar ascensos a algunos de los edificios y estructuras más altos del mundo, escaló de manera no autorizada hasta la aguja del emblemático rascacielos, ubicada a unos 443 metros sobre el nivel de la calle. Una vez en la cima, desplegó una pancarta con un mensaje a favor de la paz y, minutos después, Beerkus sorprendió a Nikolau pidiéndole matrimonio.

Tras el descenso, agentes de la Policía de Nueva York arrestaron a ambos sin que se registraran heridos. De acuerdo con las autoridades, enfrentan diversos cargos relacionados con el acceso ilegal al edificio y con haber puesto en riesgo la seguridad durante la acción.

Una pareja famosa por el 'rooftopping'

Angela Nikolau e Ivan Beerkus llevan años dedicándose al llamado rooftopping, una práctica que consiste en escalar edificios, puentes y otras estructuras de gran altura, generalmente sin equipos de seguridad visibles. Sus fotografías y vídeos, tomados desde lugares de difícil acceso, les han permitido reunir millones de seguidores en redes sociales.

Las espectaculares imágenes de sus ascensos los han convertido en referentes de este tipo de exploración urbana, aunque también han generado críticas por los riesgos que implica tanto para ellos como para los equipos de emergencia que deben intervenir en este tipo de incidentes.

La historia de la pareja alcanzó una audiencia aún mayor con el documental Skywalkers: A Love Story, estrenado por Netflix, donde se muestra cómo su relación sentimental se desarrolla al mismo tiempo que realizan algunas de las escaladas más extremas de su carrera.

El filme retrata los desafíos físicos y emocionales que enfrentan mientras recorren distintos países en busca de nuevos escenarios para sus hazañas, consolidando su imagen como una de las parejas más conocidas dentro del mundo de la exploración urbana extrema.

Las imágenes del compromiso en el Empire State Building han dado la vuelta al mundo por su espectacularidad y han reabrieron el debate sobre los límites entre la creación de contenido extremo, la búsqueda de notoriedad en redes sociales y la seguridad pública. Mientras algunos usuarios celebraron el gesto romántico y la espectacularidad de las imágenes, otros cuestionaron el riesgo asumido por la pareja y el despliegue policial que provocó la escalada ilegal. Por el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación sobre cómo lograron acceder a una zona restringida de uno de los edificios más vigilados de Nueva York.