Rebelión de famosos contra Hacienda: Patricia Conde y Antonio Banderas niegan las deudas

Patricia Conde se suma a Bertín Osborne, que ayer se puso en contacto con Es la Mañana de Federico y envió los documentos que demuestran que ha pagado a la Agencia Tributaria los cerca de 900.000 euros que le adeudaban.

La presentadora ha vuelto a aparecer en la lista de morosos anual que publica Hacienda. Según el listado, debe al Fisco 714.615 euros. Sin embargo, ayer emitió un comunicado desmintiendo esta información: "Ante las informaciones publicadas en las últimas horas sobre mi situación tributaria, deseo realizar la siguiente aclaración: El asunto al que hacen referencia dichas publicaciones quedó resuelto en el año 2023, y desde entonces me encuentro al corriente de mis obligaciones tributarias, pudiéndolo acreditar con documentación de la propia AEAT. La información que está siendo difundida desde ayer no se corresponde con la realidad de mi situación tributaria actual, y obedece a una incidencia que ya está siendo tratada por mi equipo jurídico y fiscal directamente con la Administración competente", zanja.

También se ha sumado Antonio Banderas, que ha emitido un comunicado para aclarar que su hermano no está en la lista: "Por tercer año consecutivo una cantidad preocupante de medios de comunicación confunden la identidad de mi hermano, cuyo nombre es Francisco Javier Domínguez Bandera, con una persona que ocupa la lista de morosos, y cuyo nombre comparte una cierta (más bien lejana) similitud con el nombre de mi hermano, que repito, ya por tres años ha tenido que aguantar el descrédito producido por este error periodístico continuado en el tiempo".

Ayer declaró en el juzgado Estefanía Knuth, la pareja del fundador de Mango y la primera persona a la que Jonathan Andic llamó —antes que a emergencias— tras la caída de Isak. Compareció durante algo más de dos horas y aceptó que el juzgado le clonara su teléfono. Knuth le contó al juez que Isak Andic planeaba modificar su testamento antes de morir. Según El País, Knuth ya ha recibido la herencia que pidió a los hijos de Andic.

También ha declarado María Julia L., la terapeuta que trató a los Andic, y que ayudó a Jonathan en su proceso de reconciliación con su padre. Según Lecturas, es la misma que trató a los Urdangarín durante el caso Noos. Al parecer, Julia L. se autodefine como psicoanalista freudiana, pero las pesquisas policiales arrojaron un dato desconcertante: no consta como colegiada en ningún Colegio Oficial de Psicología ni de Medicina en España, un requisito legal y obligatorio en el país para poder ejercer de forma sanitaria.

Manolo Arjona, uno de los primigenios de Locomía, ha fallecido mientras dormía en su casa de Viladecans. A la espera de los resultados de la autopsia, todo apunta a que la causa de la muerte es un infarto. Arjona fue uno de los fundadores de Locomía junto a Xavier Font, Luis Font y el neerlandés Gard Passchiero. Los cuatro comenzaron bailando en Ku, la mítica discoteca, y después fueron parte de la formación de manera intermitente.

Continúa el silencio sobre el estado de salud de Tita Thyssen, más de un mes después de que la baronesa fuese ingresada a mediados de mayo en la Clínica Teknon de Barcelona. Ahora se recupera en Mas Mañanas de una dolencia que, según su familia, es neumonía.