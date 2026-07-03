Desvelan el motivo por el que el padre de Lamine Yamal no viaja al Mundial

Convertido en una de las grandes estrellas de la Selección Española en el Mundial que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá, Lamine Yamal cuenta con el apoyo incondicional de su entorno más cercano durante el torneo. Algunos de los pilares más importantes de su vida, como su novia Inés García, su madre Sheila Ebana o su hermano pequeño Keyne, se han desplazado al continente americano. Demostrando que son sus mayores seguidores, no se han perdido ninguno de los encuentros que el combinado nacional ha disputado hasta el momento.

Sin embargo, en medio del despliegue familiar, ha llamado poderosamente la atención que no esté su padre a su lado en las gradas. Mounir Nasraoui es, sin duda, una de las figuras que más disfruta con los éxitos deportivos de su hijo, tal y como ha demostrado de forma pública en numerosas ocasiones desde que el joven extremo despuntara en el fútbol profesional. Por ello, ha resultado especialmente llamativo que se esté perdiendo en primera persona la gran cita mundialista.

A raíz de esta sonada ausencia, durante los últimos días se había especulado con diferentes motivos de índole legal. En concreto, diversos rumores apuntaban a que las autoridades de Estados Unidos le habrían negado el visado para poder entrar en el país norteamericano. Estas informaciones sugerían que dicho rechazo se debía a la existencia de antecedentes penales en territorio europeo, lo que en la aduana estadounidense suele ser motivo de denegación automática del permiso de entrada.

A pesar de la fuerza que habían cobrado estas especulaciones, la realidad es muy distinta. Según recoge Europa Press, existe una poderosa razón médica por la que el marroquí no está viendo en directo los partidos del equipo entrenado por Luis de la Fuente. Varios vecinos del barrio del municipio barcelonés de Mataró en el que reside habitualmente Mounir Nasraoui, arrojando luz sobre su situación actual.

Ha sido concretamente el dueño de un bar que el padre del futbolista suele frecuentar quien ha aclarado que, si no ha viajado al Mundial, se debe estrictamente a razones de salud. "Ahora, como tiene un problema de epilepsia, no puede trabajar. Casi ni coger el coche", ha explicado este hostelero. Según su relato, hace unos días tuvo la oportunidad de charlar con él y el propio Nasraoui le confesó sus dudas: "No sé si podré ir para allá, como tengo el problema de la epilepsia".

La enfermedad estaría limitando de manera considerable su día a día, hasta el punto de impedirle realizar un viaje transoceánico para acompañar al internacional español. Para dimensionar el impacto de esta dolencia, el vecino y hostelero de Mataró ha revelado una frase que refleja el desgaste personal que sufre: "Él siempre dice: 'Cambiaría todo el dinero que tengo por lograr curarme'". Con estas declaraciones, quedan completamente zanjados los rumores sobre su ausencia en la competición.