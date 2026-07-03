Fran Rivera y Tana, en su primera entrevista: "Tiene cosas de mi madre que dan miedo"

Francisco Rivera ha abierto las puertas de su refugio en Doñana al programa de televisión Silla de Enea, presentado por JM Peña, alias el Peñita. Lo que se perfilaba como una charla convencional del torero se transformó en una ocasión muy especial cuando Tana Rivera interrumpió la grabación para unirse a la conversación. De este modo, ambos han protagonizado la primera entrevista conjunta de padre e hija, un encuentro que ha dejado numerosas confidencias y recuerdos entrañables sobre la buena relación que mantienen.

Uno de los momentos más emotivos de la charla giró en torno a la figura de Carmen Ordóñez. "Tiene cosas de mi madre que dan miedo", admitió el diestro. Según relató, no solo él percibe esa similitud, sino que el círculo más íntimo de la añorada figura pública también se queda sin palabras al observar en la joven gestos idénticos y salidas que evocan a su abuela, fallecida en 2004 cuando la nieta apenas contaba con cuatro años. "Y es igual de cabezona que mi madre, fíjate que no la vivió mucho pero da miedo", reconoció emocionado el torero al destacar la fuerza de su carácter.

Para la joven, este gran parecido supone un orgullo absoluto. La primogénita del diestro explicó que conlleva una responsabilidad muy grande formar parte de dos sagas tan ilustres y mediáticas como son los Rivera y los Ordóñez. "Eran personas muy queridas, yo intento hacerlo igual", expresó al hablar de sus raíces, sin hacer mención en esta ocasión a su familia materna, la Casa de Alba.

La complicidad entre ambos quedó patente cuando la joven no escatimó en elogios hacia su progenitor. Al ser preguntada sobre cómo es en su faceta familiar, su respuesta fue rotunda: "Ha sido un padrazo, el mejor". Recordó cómo de niña jugaba con ella y la llevaba a los parques de atracciones, conquistando incluso a sus amigas. No obstante, también matizó que ha sido un padre exigente y que, dado que ambos comparten un carácter fuerte, han chocado en ocasiones. Pese a ello, aseguró que intenta aprender de él cada día por la gran admiración que le profesa.

A lo largo de la entrevista salieron a la luz divertidas anécdotas del pasado. Una de ellas fue cuando la joven, junto a unos primos, fingió haber sido alcanzada por una vaquilla para asustar al diestro. Al percatarse de la broma, la reacción del torero fue tajante. "Nos hizo ir a casa a hacer las tablas de multiplicar, que nos corregía calculadora en mano", relató entre risas.

Otra de las historias más memorables tuvo lugar durante su etapa de estudiante en Londres. El torero apareció de sorpresa por su cumpleaños junto a varios amigos, guitarra en mano cantando sevillanas en pleno Hyde Park. Aquella improvisada celebración atrajo la atención de los transeúntes, conformando un curioso corrillo. "Qué vergüenza, qué vergüenza. Montamos una divertidísima... Acabé llorando porque no quería que se fuesen", confesó.

Finalmente, la charla abordó de forma prudente el actual momento sentimental de la joven con el torero peruano Andrés Roca Rey. Francisco Rivera, que llama cariñosamente a su hija bichito, se mostró firme al defender su intimidad: "Eso es un tema personal de ella... tiene derecho a una parcela de vida privada". Concluyó subrayando que todos tienen derecho a hacer con su vida lo que deseen y valorando que su hija está gestionando la situación con gran madurez.