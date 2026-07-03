La discreta historia de amor de Mikel Oyarzabal y Ainhoa Larrauri, que esperan su segundo hijo

Mientras Mikel Oyarzabal sigue siendo uno de los grandes protagonistas de la Selección Española en el Mundial de 2026 con cuatro goles hasta la fecha, su vida personal continúa marcada por la misma discreción que siempre ha caracterizado al delantero de la Real Sociedad. A su lado, desde hace más de una década, permanece Ainhoa Larrauri, su compañera de vida y uno de los principales apoyos del futbolista.

La pareja mantiene una relación desde 2015, cuando apenas tenían 18 años. Aunque nunca han querido convertir su historia en un asunto mediático, su vínculo se ha consolidado con el paso del tiempo, alejados de los focos y priorizando la normalidad en su día a día. De hecho, nunca han revelado públicamente cómo se conocieron, una muestra más de la privacidad con la que gestionan su relación.

Él no comparte publicaciones sobre ella ni su familia en redes sociales y se centra en su carrera deportiva, pero hay una que data de 2015 en la que le dedica unas bonitas palabras: "Porque contigo sobran las palabras. Zorionak, mi vida, disfruta de los 18, que lo tienes más que merecido. ¡Gracias por todo!".

El gran paso en su vida llegó en diciembre de 2023 con el nacimiento de su primer hijo, Martín. Desde entonces, el pequeño se ha convertido en el centro de la familia. Oyarzabal incluso se perdió un compromiso con la Real Sociedad para acompañar a Ainhoa en el nacimiento del niño, dejando claro que la familia siempre ocupa el primer lugar.

Durante la conquista de la Eurocopa de 2024, las imágenes del delantero celebrando el título junto a Ainhoa y el pequeño Martín dieron la vuelta al mundo, reflejando la felicidad de una familia que, pese a la notoriedad deportiva del internacional español, ha sabido mantenerse alejada de la exposición mediática.

📸: Oyarzabal and his beautiful wife after Spain victory 🇪🇸 Supportive partner is a must 💙 pic.twitter.com/zb4c9UCuiU — SeyVibezS (@mslaggert) July 2, 2026

En el Mundial de 2026 volvió a quedar patente la importancia que tiene su familia para el capitán txuri-urdin. En el encuentro de octavos de final frente a Austria, Oyarzabal no solo fue decisivo con un doblete en la victoria de España, sino que celebró uno de sus goles realizando un gesto cargado de significado como dedicatoria a Ainhoa y a su familia, un momento que rápidamente se hizo viral entre los aficionados.

Quienes conocen al futbolista destacan que la estabilidad que encuentra fuera del terreno de juego ha sido clave en su crecimiento personal y profesional. Ainhoa, que también mantiene un perfil muy reservado, apenas aparece en actos públicos, salvo en citas muy especiales para apoyar a Oyarzabal.

Lejos del ruido mediático que rodea a muchas estrellas del fútbol, la pareja ha construido una historia basada en la discreción, la estabilidad y la vida familiar. Más de diez años después del inicio de su relación, con un hijo en común y el delantero viviendo uno de los mejores momentos de su carrera, Mikel Oyarzabal y Ainhoa Larrauri siguen demostrando que su mayor triunfo también está lejos de los estadios.

Ve su nombre al lado del de Messi, Mbappé, Haaland en la lista del Pichichi... ¡PERO ES QUE LE DA IGUAL! 😂 "No me importa. Lo digo de verdad. Me importa tener aquí a mi familia... con el ambiente que tenemos en el vestuario" ❤️#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YGF6gskZvF — DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2026

En una de las entrevistas tras la victoria ante Austria, el jugador de la Selección confesó que no le importa medirse ante grandes estrellas como Messi, Cristiano Ronaldo o Mbappé, sino tener cerca a su familia. "Me importa tener cerca a mi familia, mi mujer, mi hermana, mis padres y mi hijo aquí conmigo, acompañándome. El ambiente que tenemos dentro del vestuario, que es bueno, sano y nos ayudamos unos a otros. Eso es lo más importante para todos y el objetivo común", dijo a los micrófonos de DAZN España.