Patricia Pardo confiesa la secuela física que tiene tras presentar el acto del Papa

Presentar el encuentro diocesano con el papa León XIV en el estadio Santiago Bernabéu fue una experiencia que Patricia Pardo y Christian Gálvez recuerdan con especial cariño, pero también con cierto desgaste físico. En una entrevista concedida a la revista ¡HOLA!, la periodista gallega reconoce que todavía se recupera del esfuerzo que supuso conducir el multitudinario acto junto a su marido.

La pareja fue la encargada de presentar el encuentro celebrado el pasado 8 de julio en Madrid, una cita para la que ambos dedicaron varios días de preparación. Ambos participaron en una lectura de guion, un ensayo general y en todos los preparativos previos al evento antes de subir al escenario del Santiago Bernabéu.

El estado físico de Patricia Pardo

Durante los Beef Awards, la gallega explicó a ¡HOLA! que el intenso esfuerzo realizado durante el encuentro todavía tiene consecuencias: "Necesito recuperarme a nivel físico", afirmó la presentadora.

Fue entonces cuando desveló que ha perdido la sensibilidad y la movilidad de un dedo del pie debido a las horas que permaneció de pie durante el acto: "Esta mañana, el médico de Mediaset me dijo que, si en tres semanas no lo recupero, no lo recuperaré nunca", añadió la periodista sobre el diagnóstico que ha recibido.

Una experiencia que recuerdan con gratitud

Pese a este contratiempo, Patricia Pardo asegura que guarda un gran recuerdo de una jornada que considera histórica por tratarse de la primera visita de León XIV a España y por haber tenido la oportunidad de compartir el escenario con Christian Gálvez. En la entrevista concedida días antes a ¡HOLA!, el presentador resumía todo lo vivido con una sola palabra: "Gratitud".

"Gratitud por haber sido elegidos. Gratitud por permitirnos poder hacer algo juntos encima de un escenario. Gratitud a Pati porque es una profesional como la copa de un pino", aseguró. Según explican ambos, desde aquel encuentro continúan recibiendo muestras de cariño y muchas personas siguen preguntándoles por el acto y por el papa León XIV.

Tras una temporada que ambos califican de intensa, Patricia Pardo continuará trabajando durante el mes de julio antes de disfrutar de las vacaciones junto a sus hijos y Christian Gálvez. El presentador adelantó también que uno de los destinos previstos para este verano será Galicia, un lugar habitual para la familia durante el periodo estival.