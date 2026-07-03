Rosalía, Penélope Cruz o Javier Bardem testigos del triunfo de España en el Mundial

La selección española de fútbol jugó el jueves 2 de julio el pase a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Austria, en un partido que se ha disputado en el SoFi Stadium de Inglewood (Los Ángeles). Un encuentro en el que España venció 3-0 y que ha contado con numerosos rostros conocidos en las gradas animando a España.

De los más seguidos por las cámaras y redes sociales han sido Penélope Cruz y Javier Bardem, que compartieron palco, saludos a las cámaras cuando aparecieron en los videomarcadores y la celebración de los goles junto a Rosalía, mostrando su apoyo al equipo dirigido por Luis de la Fuente. Penélope lució la camiseta roja de la selección mientras que Bardem optó por una camiseta marrón y una gorra. Por su parte, Rosalía optó por la camiseta blanca de España y la bufanda a juego.

En el palco también estuvo presente Alexia Putellas —doble Balón de Oro y campeona del mundo con España— que ha compartido espacio con los exjugadores Carles Puyol y David Villa además de Fernando Hierro y su mujer, Fani Stipkovic, así como Míchel Salgado y su mujer, Malula Sanz.

Entre los invitados figuraban nombres tan reconocidos como Plácido Domingo, el director de cine Ridley Scott, el actor Timothée Chalamet, el comediante británico James Corden o Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers.