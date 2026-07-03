Rosalía y Penélope se vuelcan con España, Bardem menos

Rosalía apoya a la selección española con sus amigos Penélope Cruz y Javier Bardem. La cantante ha sido grabada en uno de los palcos disfrutando del España-Austria con la familia de los actores españoles. En el partido también estaban el actor Timothée Chalamet o Stella del Carmen, que se ha sentado en la grada.

Mientras, en la revista Bunte señalan que Javier Bardem no llevaba la camiseta de la selección para el partido. "Tan solo unas semanas antes, se le había visto con la equipación del Paris Saint-Germain en un partido de liga".

Fran Rivera y Tana Rivera han pasado de hacer como que no quieren ser famosos a todo lo contrario. Ahora la joven protagoniza portadas de revistas, y eso que hasta hace poco no quería formar parte de los medios de comunicación. No hay que olvidar que fue su padre el que la "presentó en sociedad" en la revista ¡Hola! cuando alcanzó la mayoría de edad. Los dos han estado en el podcast Silla de Enea y en un momento determinado de la charla, Tana ha aparecido por sorpresa para estar con su padre.

Sobre el parecido con su abuela paterna, Carmen Ordóñez, Fran ha afirmado que "tiene cosas de mi madre que dan miedo", incluso algunos amigos de su madre se sorprenden al ver en Tana gestos idénticos a los de su abuela. Para Tana, parecerse a una mujer tan querida es "un orgullo absoluto". También habla de la responsabilidad de pertenecer a esta familia, que Fran es un "padrazo" y que le da mucha pena "cuando la gente habla mal, o la gente juzga. Siempre queda como de chulo y en el fondo, al que no le interesa no se para y directamente juzga y eso es una pena".

Judith y Sarah Andic, las hijas que el dueño de Mango tuvo con Neus Raig Tarragó, con quien estuvo casado durante dos décadas, volverán a declarar a los juzgados por la causa que investiga la caída de Isak Andic en diciembre de 2024. No se esperan sorpresas, su círculo cercano ha dicho a Es la Mañana que las dos hermanas apoyan a Jonathan, al que la investigación ha implicado en la muerte de su padre.

Laura Matamoros se sienta esta noche en ¡De viernes! para hablar de su familia, aunque en el primer scoop parece que va a hablar sobre Alejandra Rubio y con su primo Carlo, con el que mantuvo un enfrentamiento hace varias semanas. La influencer tiene claro que para sentarte en un plató de televisión tienes que estar preparada y no siente que la novia de su primo lo esté: "No es mentalmente madura". Tiene claro que su primo agrandó su enfrentamiento para facturar y algo le dice que, aunque ahora están alejados de la televisión, volverán a la tele: "Viven de ello".