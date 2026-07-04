Bustamante habla de Yana Olina y hace una petición por su hija Daniella: "Dejádmela vivir"

David Bustamante atraviesa uno de los momentos más dulces y estables de su vida. El artista cántabro ha reaparecido con la cercanía y naturalidad que siempre le han caracterizado, no ha dudado en abrir su corazón para hacer balance de su excelente situación sentimental y familiar.

Un amor consolidado con Yana Olina

Al ser preguntado por su relación con la bailarina Yana Olina, con quien comparte su vida desde hace años, el cantante se ha mostrado rotundo y visiblemente emocionado. "Me ha tocado la lotería", confesaba en referencia a la sólida estabilidad y plenitud que ha encontrado al lado de su pareja, dejando claro que el romanticismo y el equilibrio siguen siendo los pilares de su día a día.

Daniella, a las puertas de los 18

Más allá de su faceta amorosa, el gran centro de la vida de Bustamante sigue siendo su hija Daniella, fruto de su matrimonio con Paula Echevarría. La joven se encuentra ya a las puertas de alcanzar la mayoría de edad, una etapa crucial ante la que el artista ha querido lanzar una petición, entre risas, a los medios de comunicación: "Muy bien, portaos bien cuando cumpla 18 años, dejádmela vivir un poco, ¿eh? Pero muy bien, muy feliz", explicaba el cantante, mostrando ese instinto protector tan característico de un padre orgulloso.

Haciendo gala de su gran sentido del humor, el artista ha compartido algunos detalles de la cómplice relación que mantiene con la adolescente en esta etapa de madurez. Bustamante ha desvelado que recientemente compartió una divertida jornada de compras con Daniella, a la que no dudó en mimar con los caprichos propios de su edad.

Entre bromas, el cántabro ha reconocido que le ha tocado "ponerse al día" con las tendencias actuales de la Generación Z, sumergiéndose de lleno en el mundo de los productos de maquillaje y las rutinas de skincare (cuidado de la piel) que tanto triunfan entre los jóvenes.