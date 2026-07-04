Pablo López cancela su concierto por motivos de salud

Pablo López tenía previsto ofrecer un concierto dentro de los previstos en la localidad andaluza de Fuengirola. Marenostrum, así es como se llama el certamen. Tenía todo vendido según la organización, pero una repentina lesión muscular grave fue el motivo de la cancelación unos 20 minutos antes de salir al escenario.

Los cientos de seguidores que abarrotaban el espacio se quedaron desolados cuando, de repente, se escuchó una voz en off explicando la delicada situación del cantante, que le impedía hacer su aparición. Tuvo que ser trasladado de urgencia a un centro hospitalario donde permanece ingresado bajo observación médica. El comunicado por parte de la organización decía lo siguiente: "Con el objetivo de priorizar la recuperación del artista, y garantizar que pueda regresar a los escenarios en las mejores condiciones posibles".

La promotora del evento no ha tardado en buscar solución a esta situación totalmente inesperada, y ha confirmado que la cita no se cancela, sino que se pospone, y si no hay nuevas sorpresas podrá celebrarse el 30 del presente mes de julio. Las entradas adquiridas seguirán siendo válidas para la fecha prevista. Para los que no puedan asistir, Eternidad Eventos, así es como se llama la promotora, podrán solicitar el reembolso íntegro de su dinero en un plazo máximo de 14 días hábiles enviando un correo electrónico a ticket@eternidadeventos.com.