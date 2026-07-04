Marta López vaticina el futuro de Alejandra Rubio y su veto a Laura Matamoros

El universo televisivo sigue muy de cerca los pasos de Alejandra Rubio. La joven, que actualmente se encuentra completamente volcada en la dulce espera de su segundo hijo junto a Carlo Costanzia, se mantiene temporalmente alejada de los platós de televisión. Sin embargo, su futuro en la pequeña pantalla sigue siendo objeto de debate entre sus compañeros de profesión.

La última en pronunciarse de forma tajante ha sido Marta López, la colaboradora no ha dudado en mojarse sobre el destino profesional de la nieta de María Teresa Campos, mostrando una convicción absoluta sobre su retorno.

"Volverá pronto, segurísimo"

Marta López tiene claro que el alejamiento de Alejandra Rubio de los focos es solo un punto y seguido en su carrera. "Alejandra acabará volviendo a la televisión porque lo lleva en las venas", ha afirmado con rotundidad, haciendo referencia a la innegable herencia televisiva de la saga Campos.

No obstante, Marta ha querido matizar los tiempos de este esperado regreso, entendiendo que la prioridad actual de la joven es su próxima maternidad: "Supongo que nada más dar a luz, no creo, pero volverá pronto, segurísimo", ha explicado la colaboradora, augurando que la pausa en los platós durará solo lo estrictamente necesario para disfrutar de los primeros meses de su bebé.

El "veto" televisivo a Laura Matamoros

El momento más llamativo de sus declaraciones ha llegado cuando Marta López ha analizado el tipo de formato o entorno en el que Alejandra Rubio se sentiría cómoda para retomar su faceta como colaboradora. Sin pelos en la lengua, ha dejado caer una llamativa exclusión basada en las evidentes tensiones del pasado:

"Yo creo que cerca de donde esté Laura Matamoros no volverá", ha sentenciado Marta, poniendo sobre la mesa que las rencillas profesionales o personales podrían condicionar el reparto de las sillas en los futuros proyectos de la hija de Terelu Campos.

Por el momento, Alejandra Rubio continúa disfrutando de una etapa de total estabilidad y tranquilidad familiar, ajena a los rumores pero con las puertas del medio que la vio crecer abiertas de par en par para cuando decida regresar.