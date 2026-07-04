Un miembro de la realeza, sobrino del sultán de Brunei, encabeza la lista de los jugadores de fútbol más ricos

El Campeonato del Mundo ha supuesto contemplar a través de la televisión a las grandes estrellas de fútbol. Acerca de quién se sitúa en cabeza de los mejor pagados, se encuentra Faiq Bolkiah, integrado en un equipo tailandés, el Ratchaburi, que forma parte de la cantera del Chelsea y está de momento allí cedido. Lo curioso en el caso de este jugador es el de ser sobrino del sultán de Brunéi, miembro de la realeza. Se ha estimado que Faiq tiene un patrimonio de veinte mil millones de dólares. Lo que ignoramos es si esa elevada cantidad la ha ganado en los campos de fútbol o más bien por herencia familiar. Por muy buen jugador que sea tan desorbitada cantidad debe proceder, no de sus fichajes, sino de herencias o dinero procedente de las arcas reales de su país natal.

Quien fue pobre en su infancia y adolescencia es Cristiano Ronaldo, que disputa cuando escribimos estas líneas el que será su último campeonato mundial vistiendo la elástica portuguesa, la de su querido país. Uno de los delanteros centro más admirado por la afición del Real Madrid tiene una fortuna estimada en mil doscientos millones de dólares.

El tercero de los futbolistas millonarios es Lionel Messi, quien ha vuelto a destacar en la selección de Argentina, en este año tan positivo para él, elegido como figura del deporte en los Premios Princesa de Asturias. Después de sus gloriosas temporadas en el Barça se afincó en Miami con su familia y allí ha levantado la afición futbolística integrado en el Inter de Miami. Ochocientos cincuenta millones de dólares es lo que ha ganado hasta la fecha. Entre las muchas ofertas que ha recibido para fichar por equipos importantes, se encuentra la de Arabia Saudí, cuyo club le ofrecía mil quinientos millones de dólares para jugar varias temporadas, pero la rechazó para no perjudicar su vida de familia.

Sabemos que en esa lista de los más ricos jugadores del otrora denominado balompié se encuentra otra leyenda barcelonista, Neymar, ahora en el Santos brasileño, seguido por Karim Benzema. A lo mucho que ganó antes y después de su paso por el Real Madrid, agregamos los ciento cuatro millones de dólares que se embolsó en Arabia Saudí.

Kylian Mbappé estuvo varias temporadas en Francia hasta que a golpe de talonario lo fichó el club merengue. Controvertido cuando no marca goles. Que tiene un patrimonio de noventa y cinco millones de dólares y una cifra importante de dinero procedente del patrocinio de varias marcas deportivas.

Erling Haaland, estrella del Manchester City, -al que el aspirante a presidir el Real Madrid decía que en caso de acceder a ese sillón lo traería a jugar en el Bernabéu, -soñar no cuesta nada- es de las estrellas que figuran en el top mundial de los mejor remunerados y al que se le supone un capital de ochenta millones de dólares.

Aparte de los citados, otros ases disfrutan de un presente económico sin problemas: Sadio Mahrez, que juega en el Al Ahli, Mohamed Salah, del Liverpool, Vinicius Jr., alabado y discutido entre la hinchada madridista, y un etcétera que dejamos ahí.