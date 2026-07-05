Dulceida y Alba Paul plantan cara a los estereotipos y defienden a Manuel Carrasco tras las críticas por su 'look'

El último estilismo de Manuel Carrasco en uno de sus recientes conciertos ha desatado una oleada de comentarios en redes sociales que, desafortunadamente, ha ido mucho más allá de las tendencias textiles. Lo que empezó como un debate sobre moda terminó derivando en absurdas especulaciones sobre la orientación sexual del cantante.

Ante este revuelo, dos de las voces más influyentes del panorama digital, Dulceida y Alba Paul, han salido públicamente en su defensa para recordar una verdad que parece que a algunos todavía se les olvida, y es que la ropa no define quién eres.

Una polémica basada en prejuicios obsoletos

El debate generado en las plataformas digitales ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de erradicar los estereotipos asociados a la vestimenta. Frente a las críticas que ha recibido el artista onubense, Dulceida se ha mostrado tajante y directa contra quienes juzgan desde el prejuicio: "Como si parecer gay fuera algo malo, ¿no? Es lo mismo cuando a mí me dicen: 'No pareces lesbiana' o 'No pareces bisexual'".

"Que no hay que parecer nada. La cosa es ser, no de parecer", sentenció la influencer, defendiendo de manera rotunda la libertad de expresión a través de la imagen.

En la misma línea se ha expresado su pareja, Alba Paul, quien no ha dudado en calificar de anticuada la manía de poner etiquetas a la gente según lo que saque del armario: "Hoy en día decir que alguien parece gay o lesbiana solo por la manera de vestir es un poco absurdo, porque hasta el que menos te lo parece puede serlo", explicó Alba. "Catalogar a la gente por la vestimenta a mí nunca me ha parecido del todo correcto".

Fiel a su estilo natural, Alba quiso quitarle un poco de drama al asunto cerrando su intervención con un toque de humor hacia sí misma: "Aunque a mí tengo que decir que se me ve a leguas, ¿no?", comentó entre risas.

Con este firme paso al frente, Dulceida y Alba Paul se suman a una larga lista de personalidades que apoyan a Manuel Carrasco.