La biografía amorosa de Rosalía: diva bisexual, cuernos a Rauw y su amor por Loli Bahía

Disfruta Rosalía durante su gira actual, Lux Tour, y el disco de igual nombre, después de sus actuaciones europeas, las de Barcelona y Madrid como las más emotivas y esperadas, continuando en estos comienzos veraniegos por diversas capitales norteamericanas, a las que seguirán muchas más en Hispanoamérica. Amplio periplo para la cantautora catalana, ídolo mundial. No se conocía en los últimos tiempos en España la eclosión de una artista de esa naturaleza. Si sus inicios fueron discretos, no se reconocieron del todo sus méritos a la creadora de Motomami hasta que triunfó en Estados Unidos, gracias a su talento pero también a la estrategia de su productora, del márquetin de sus espectáculos, de las formidables campañas de su discografía.

Un ejemplo de ese entusiasmo que suscita lo tenemos en su última presencia en el Madison Square Garden neoyorquino. En un lugar especial no se perdía detalle Loli Bahía. Le dedicó Rosalía, mirándola desde la distancia fijamente, una de sus canciones preferentes, La yugular. Veinte mil espectadores uniendo sus voces, clamándolas, y ella paseando de un lado a otro del gran escenario luciendo un modelo de la casa Dior. ¿Motivo de esa elección? Loli Bahía, modelo franco-argelina, trabaja para esa distinguida firma.

Esas galas en la Gran Manzana le recordaron cuando cantó por primera vez allí, en un pequeño local, ante sólo veinte personas. No era entonces conocida, claro.

Interpretó, decíamos, La yugular, cuyo texto está relacionado con el islam, de ahí sus fragmentos en árabe sobre la figura de un poeta místico sufí iraquí, donde se expresa la idea de que todos somos una sola alma; tema que asimismo incluye otro fragmento de Patti Smith, de su Seventh heaven.

La receptora de La yugular, Loli Bahía, es la última enamorada de Rosalía. Se conocieron el pasado año en París, donde ella trabaja como imagen de Dior y H&M, y celebraron la llegada de 2026 en Brasil. En la gala de la entrega de premios de la revista Billboard, muy importante, Rosalía tomó el micrófono para decir en su dedicatoria: "A mi madre, Pilar, por darme la vida, a Pili por vivirla conmigo, y a Loli, por existir". Desconocemos quién era la tal Pili. Una más de una lista de amores femeninos y masculinos.

Biografía amorosa de una diva

Nada sabíamos de la vida íntima de esta mujer que ha revolucionado el mundo femenino de la música pop, que ella ha extendido, ecléctica, a otros géneros, cuando vivía en el pueblo catalán de Sant Esteve Sesrovires, en el seno de una familia más bien modesta. Su padre, José Manuel Vila, ya jubilado, trabajaba en la empresa del abuelo materno de Rosalía, dedicada a la carpintería metálica, en torno del metal y el montaje de naves industriales. Una de ellas adquiriría la cantante, ya siendo popular; loft situado en Pueblo Nuevo, Barcelona, donde guarda muchos de sus premios, y allí va, si puede, de vez en cuando, porque se siente muy catalana, aunque nunca se meta en camisas de once varas sobre esa identidad. Como viaja constantemente no dispone de un sitio fijo de residencia, aunque sus destinos frecuentes sean Los Ángeles y Miami.

Allí, en los contornos de su pueblo o tal vez en Barcelona, es cuando Rosalía, con trece años, vivió su primer amor con un colombiano. A C. Tangana lo conoció en 2016 a través del productor y rapero Dano. El cantautor rapero madrileño ya sabía de la existencia de Rosalía a través de las redes sociales y en esos primeros contactos quiso enseguida trabajar con ella, componiéndole Llámame más tarde y Antes que morirme. El mal querer está inspirada en una novela medieval flamenca en donde una mujer consigue liberarse de su maltratador. En el álbum con esa canción, Tangana había vertido su inspiración por el amor con Rosalía, entre los años 2016-2018, hasta que esa fiebre pasional fue descendiendo.

No perdió el tiempo Rosalía porque enseguida llegó a su corazón una nueva pareja, el puertorriqueño Rauw Alejandro, desde que se vieron por primera vez en Las Vegas durante la celebración de unos Latin Grammys, con el que, tratándose de otro cantautor, ella colaboró gustosa, mientras terminaba en ese 2019 con la actriz de Euphoria Hunter Schafer. Se creyó entonces, a través de las imágenes de ambos retratados en la prensa mundial del espectáculo, que iban a casarse de un día para otro. No lo desmintieron ninguno de los dos, al punto de que compraron una casa en Barcelona. ¿El loft al que nos hemos referido líneas atrás? Ella miraba a menudo su anillo de compromiso, regalo del novio. Pero uno de los dos se bajó de ese ilusionado tren matrimonial y rompieron en 2023 todo contacto. Se dice que quien fue causante de la ruptura era él, la pareja más duradera. Ocurrió finalizando la gira de Motomami.

Lo cierto es que Rosalía no lloró su ausencia en adelante. Sépase, siguiendo nuestra tozuda investigación, que en el periodo en el que ambos se querían, Rosalía le puso unos hermosos cuernos en 2020 con una tal Rocío Aguirre. O sea que, por esa época, ya era pública la condición bisexual de la artista catalana. Y ya alejada de Rauw Alejandro ella le dedicó La perla, canción donde se cuenta la historia de un terrorista emocional, playboy y derrochador. ¿Era así como Rosalía retrataba a su expareja?

En diciembre de 2025 es cuando se supo de la existencia de la modelo ya mencionada, Loli Bahía. París fue el encuentro de la pareja. Simpatizaron en seguida. Ella mucho más joven, de veintitrés años. Le dedicó entonces, durante una actuación, La rumba del perdón, con esta frase ante el público: "A mi Loli".

Es su más reciente, última ilusión. ¿Hasta cuándo la mantendrá?

Mano a mano con Madonna

Hay en el ambiente mundial del pop, sobre todo entre empresarios, programadores de canales televisivos, las casas de discos multinacionales de ambas, la creencia de que, tarde o temprano, Madonna y Rosalía actuarán juntas. Lo que significaría que ambas unirían sus voces en algunos temas. ¿Eso será posible?

Como los intereses de ambas pueden chocar en beneficio de una u otra, el proyecto tendría que establecerse con los condicionamientos necesarios, punto por punto en el supuesto e imaginario contrato, bien en única actuación, que podría ser lo probable, o en una corta gira.

Madonna, por su veteranía, es de suponer marcaría sus condiciones. Pero Rosalía arrasa ahora, es la novedad, dentro de que ya es conocida en los Estados Unidos lo suficiente, frente a cuanto aquella podría dar a conocer.

Se conocen, por supuesto. Coincidieron en la Gala Met 2025. Madonna, que es orgullosa, tiene su punto soberbio, felicitó a nuestra compatriota en redes sociales tras la aparición de Lux. Rosalía la admira, desde luego. Aunque Madonna, dada su personalidad como diva indiscutible del pop mundial, dice que Rosalía es una visionaria. ¿Es o no un elogio? El caso es que en 2018 quiso que Rosalía actuara el día de su cumpleaños, que celebró en Marruecos. No tenemos noticia de que la catalana aceptara la invitación. Habrá que esperar a que se pongan de acuerdo y monten un espectáculo al alimón. Las entradas se venderían en escasos minutos y a precios desorbitados. ¿A que sería un evento histórico, y a lo mejor histérico?