Lara Dibildos se confiesa sobre sus planes de boda con Carlos Maturana y sale al paso del "culebrón" Escassi

Lara Dibildos ha reaparecido ante los medios en un momento de absoluta estabilidad personal y, haciendo gala de su habitual naturalidad, ha abordado los dos temas que la sitúan en el foco, su ilusión por pasar por el altar con Carlos Maturana y el último revuelo que salpica indirectamente a su ex, Álvaro Muñoz Escassi.

El "bodorrio" pendiente con Carlos Maturana: una espinita clavada

La gran sorpresa de sus declaraciones llegó al hablar de su impecable momento sentimental junto al modelo Carlos Maturana. Lejos de esquivar la pregunta, Dibildos reconoció abiertamente que no descarta en absoluto volver a casarse, aunque sus motivos son tan honestos como divertidos.

La actriz confesó que arrastra una cuenta pendiente con el altar que le encantaría saldar: "Pues la verdad es que sí, pero lo que me apetecería es el vestido. Yo me casé embarazada y no lo disfruté nada", desveló entre risas. Lara dejó claro que, más allá de la burocracia o la pomposidad del enlace, lo que realmente le hace ilusión es la celebración y el simbolismo: "Me encantaría, pero no por la boda en sí, sino por estar guapa".

Capote a Sheila Casas y zasca a las comparaciones con Escassi

La actriz también se pronunció sobre las recientes e ilusionantes imágenes de Sheila Casas junto a su nueva pareja, Sergio Ignacio González-Sobrino. Las redes y las tertulias no tardaron en buscar el morbo, sacando un supuesto y rebuscado parecido físico entre el nuevo novio de la abogada y el jinete Álvaro Muñoz Escassi, ex de la propia Lara.

Dibildos, que conoce a Escassi a la perfección, no tardó en desmontar la teoría con una sonrisa y mucha sensatez: "Yo no les he visto tanto parecido, la verdad. A lo mejor es que a Álvaro lo conozco muchísimo", zanjó de inmediato para restar hierro a la polémica.

"Lo importante es que ella esté feliz, porque es una tía estupenda. En las fotos y en los vídeos se ve que está muy contenta", insistió la actriz, celebrando el buen momento de Sheila.

Además, Lara quiso dejar claro que en su entorno no hay espacio para los malos rollos ni los celos del pasado, asegurando que el jinete se ha tomado las comparaciones con total filosofía. "Álvaro tiene mucho sentido del humor, todo es de broma. Yo sé que él le desea lo mejor a Sheila", concluyó.