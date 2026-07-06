El inesperado beso de Amaia Montero y Xabi San Martín durante un concierto reaviva los rumores del pasado

El esperado regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh continúa consolidándose como uno de los acontecimientos musicales más mediáticos del año, dejando a su paso momentos cargados de nostalgia y una enorme expectación pública. Según una información publicada por Informativos Telecinco, el último de estos episodios memorables se produjo durante el concierto que la célebre banda donostiarra ofreció en el festival Córdoba Live el pasado sábado 4 de julio. En el transcurso de la actuación, un inesperado y espontáneo beso entre la icónica vocalista y el compositor y teclista del grupo, Xabi San Martín, capturó la atención de los asistentes y se convirtió rápidamente en una de las imágenes más virales y comentadas de las últimas horas en el entorno digital.

Para comprender la magnitud de este gesto, es necesario contextualizar la profunda relación profesional y afectiva que une a ambos artistas desde finales de los años noventa, cuando la banda dio sus primeros pasos en la industria. La salida de Amaia Montero de la formación en 2007 supuso un cisma en el panorama pop español y, tras casi dos décadas en las que Leire Martínez asumió con éxito el rol de vocalista, el anuncio del retorno de la cantante original despertó un torrente de especulaciones y alegrías entre sus seguidores. Esta nueva gira conjunta no solo representa una celebración de sus grandes éxitos, sino también la confirmación de una química sobre el escenario que, lejos de haberse desvanecido con el tiempo, parece mostrarse más intensa que nunca en cada una de sus citas programadas.

El momento culminante de la velada en tierras cordobesas tuvo lugar precisamente durante la interpretación de Tan guapa, una de las piezas más íntimas y cargadas de emotividad de todo su repertorio. Como se ha venido repitiendo a lo largo de este tour, la puesta en escena de esta canción se reduce a un formato minimalista donde Xabi San Martín inicia los primeros acordes al piano antes de que Amaia Montero se sume a él de forma muy cercana. Al finalizar la melodía, arropados por la ovación del público, ambos músicos se fundieron en un prolongado abrazo que culminó cuando San Martín sorprendió a la intérprete con un rápido beso en los labios, un instante capturado desde múltiples ángulos por los teléfonos móviles de los asistentes que abarrotaron de inmediato el recinto con gritos de asombro y celebración.

La difusión de estos fragmentos de vídeo en plataformas de gran alcance como X, Instagram y TikTok desató en cuestión de minutos un intenso debate global entre los aficionados de la banda, evidenciando una notable polarización en las lecturas del suceso. Mientras un sector de los seguidores interpreta el gesto como una muestra natural de cariño, camaradería y de la complicidad intrínseca que aporta toda una vida de amistad y proyectos compartidos, otros usuarios en internet han rescatado antiguos rumores sobre un posible romance del pasado, llegando incluso a teorizar con la idea de un sentimiento amoroso latente por parte del teclista. Por el contrario, las posturas más pragmáticas defienden que la acción no es más que un simple juego escénico o un gesto afectivo común entre amigos cercanos, pidiendo que no se busquen dobles lecturas donde solo hay celebración artística.

El trasfondo personal de los protagonistas añade un matiz de complejidad a las especulaciones de los seguidores, dado que Xabi San Martín está casado y tiene una hija, un factor que para la mayoría sitúa cualquier teoría de romance actual en el terreno de la mera fantasía de los fans. A pesar del revuelo causado y de las persistentes menciones en redes sociales, ni la cantante de Irún ni el compositor pamplonés han realizado declaraciones oficiales para aclarar o matizar lo ocurrido. Lejos de verse afectada por la polémica, la maquinaria de La Oreja de Van Gogh sigue su curso con paso firme dentro de una gira que promete seguir copando titulares informativos, teniendo su próxima parada programada para este viernes 10 de julio en Gijón, antes de encarar el tramo final del tour que concluirá con un gran concierto de despedida en Madrid el 30 de diciembre.