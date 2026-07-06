Polémico regreso del príncipe Harry a Reino Unido: viaja sin Meghan Markle y sin sus hijos

Todo parecía indicar que el Reino Unido acogería el primer viaje de Meghan Markle junto a los príncipes Archie y Lilibet desde el año 2022; no obstante, un revés de último momento ha alterado por completo los planes de la familia. Sin embargo, tal y como han desgranado este lunes durante la Crónica Rosa de Es la Mañana de Federico, capitaneada por Federico Jiménez Losantos y Verónica Caso, y que ha contado con la participación de Paloma Barrientos, Carlos Pérez Gimeno y Emilia Landaluce, finalmente el príncipe Harry aterrizará en solitario este lunes en Londres debido a que no prosperó a tiempo la petición formulada por su equipo para reforzar las medidas de seguridad durante su estancia en suelo británico.

Esta compleja situación vuelve a situar en el centro del debate la protección del duque de Sussex, quien perdió el derecho a la seguridad policial automática tras apartarse de sus funciones como miembro activo de la Familia Real en 2020. A partir de ese momento, cada una de sus visitas requiere una evaluación individualizada por parte de las autoridades, y al no haberse aprobado una revisión extraordinaria para esta ocasión, se ha optado por descartar, al menos inicialmente, el desplazamiento de su esposa y de sus dos hijos pequeños a la capital británica.

A pesar de este contratiempo inicial en Londres, los medios británicos apuntan a que la visita familiar no está descartada en su totalidad, ya que existe la posibilidad de que la duquesa de Sussex y los niños se unan al príncipe Harry más adelante en otros puntos geográficos del país. El principal foco de atención se traslada ahora a Birmingham, donde el duque encabezará el próximo viernes los actos oficiales de la cuenta atrás para los Juegos Invictus de 2027, un escenario en el que Meghan Markle podría reaparecer públicamente junto a su marido, aunque no se prevé que los menores formen parte de la agenda institucional. Este viaje guarda un profundo significado personal para el hijo menor de Carlos III, cuyo deseo histórico sigue siendo que sus hijos fortalezcan el arraigo con su tierra natal y mantengan el vínculo con la familia paterna. Entre los planes privados que se barajan, aunque sin confirmación oficial, destaca una emotiva visita con Archie y Lilibet a la finca de Althorp, lugar donde descansan los restos de la princesa Diana, así como un posible e íntimo reencuentro con el rey Carlos III, quien no ve a sus nietos más pequeños desde el Jubileo de Platino de Isabel II en 2022.

Con o sin el acompañamiento de su familia en los próximos días, el príncipe Harry se enfrenta a una agenda sumamente intensa y diversa durante su estancia en el Reino Unido. Más allá de sus compromisos con los Juegos Invictus, el duque tiene previsto participar activamente en actos vinculados a organizaciones benéficas con las que mantiene una estrecha relación, tales como WellChild y Scotty's Little Soldiers. De manera paralela a estos compromisos sociales y solidarios, la atención del príncipe también estará dividida por el frente legal que mantiene abierto en los tribunales británicos, concretamente por la resolución de la demanda contra Associated Newspapers debido a una presunta obtención ilegal de información confidencial, acusaciones que el grupo editorial ha negado tajantemente. De este modo, y a pesar de las modificaciones logísticas impuestas por los problemas de seguridad, esta nueva visita vuelve a colocar al duque de Sussex en el epicentro de la atención mediática internacional.