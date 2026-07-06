Incómodo reencuentro de Paz Padilla en su vuelta a Telecinco: "Sé que hiciste lo que te ordenaron"

La televisión española ha sido testigo de la resolución de uno de los conflictos más longevos, surrealistas y comentados de la crónica social. Paz Padilla y Aramís Fuster han protagonizado una reconciliación histórica en la cuarta entrega de El Show de Paz, poniendo fin a más de una década de hostilidades, reproches cruzados y una supuesta maldición esotérica que mantenía a la presentadora gaditana en el centro de la diana de la autoproclamada máxima autoridad mundial en ocultismo.

Este reencuentro no solo supone un hito en las trayectorias de ambas, sino que cierra definitivamente una de las heridas abiertas más célebres de la época dorada de Sálvame, el programa donde nació esta enemistad. Para comprender la magnitud de lo vivido en el plató, es necesario remontarse a los años en los que Paz Padilla ejercía como presentadora sustituta del formato vespertino de Telecinco. En una de las caóticas y teatrales salidas de Aramís Fuster del plató —quien siempre acudía al programa presumiendo de tener "el mismo coeficiente intelectual que Albert Einstein"—, Padilla decidió despedirla entonando una saeta en un tono marcadamente irónico y burlón.

Lo que el equipo de producción y la propia humorista plantearon como un chiste televisivo, fue percibido por la vidente como una humillación pública intolerable y una profunda falta de respeto hacia su persona y su supuesto estatus. La reacción de la bruja no se hizo esperar: Paz Padilla pasó a encabezar con letras de oro su famoso "libro negro", un cuaderno donde Aramís, según sus propias declaraciones, anota los nombres de sus enemigos para convocar sobre ellos la mala suerte, asegurando de forma recurrente que salir de esa lista negra es una tarea prácticamente imposible. Durante los más de diez años posteriores, la tensión se mantuvo latente, y la vidente no dudó en atribuir públicamente los baches profesionales y personales de la andaluza a la efectividad de sus artes oscuras.

Conscientes de este denso bagaje, el equipo de El Show de Paz diseñó una puesta en escena milimétrica para propiciar el perdón. Aramís Fuster hizo su entrada triunfal y se sentó ante una mesa redonda que emulaba el ambiente místico de las consultas de tarot, manteniendo desde el primer segundo un rostro serio, distante y escrutador ante cada movimiento de su antigua rival. El plan para ablandar el corazón de la invitada consistió en una suerte de procesión de los colaboradores del programa, quienes se acercaron a ella portando "ofrendas" con el fin de rebajar la tensión ambiental. El primero en romper el hielo fue el cantante y exconcursante de Operación Triunfo, Roi, quien, visiblemente nervioso, le hizo entrega de una cesta de fruta. Tratando de aliviar la incomodidad con su habitual desparpajo, Paz Padilla intervino diciendo entre risas: "Llévate también ajo para protegerte". Sin embargo, Aramís no se dejó seducir tan fácilmente y desactivó el gesto con su punzante ironía al soltar un tajante: "Pues muy mal esta ofrenda, porque soy diabética".

La siguiente en la línea de reconciliación fue la modelo Cristina Piaget, quien intentó empatizar con la invitada recordando el sufrimiento y la presión mediática que ella misma experimentó tras su paso por el concurso Gran Hermano. Fue en ese instante cuando la vidente comenzó a mostrar sus primeras fisuras emocionales, reconociendo que "pues sí, he sufrido y bastante", para acto seguido lanzar una de las reflexiones más determinantes y enigmáticas de toda la noche: "Para mí fue doloroso lo que pasó, pero sé que Paz también lo ha pasado mal. Como Aramís Fuster no tengo nada en contra de Paz, pero mi libro negro tiene vida propia y, mira, aquí estamos". Con estas palabras, la invitada no solo reconoció el dolor ajeno, sino que volvió a alimentar el mito de su cuaderno vindicativo, dejando entrever que las vicisitudes que la presentadora ha vivido en la última década estaban directamente conectadas con aquella vieja ofensa de la saeta.

A pesar de la carga dramática, el surrealismo cómico volvió a apoderarse del plató cuando los colaboradores intentaron agasajarla nuevamente, esta vez con una bandeja de pasteles, ante lo cual la bruja exclamó exagerando el gesto: "¡Ustedes me quieren matar! ¡Que soy diabética, por favor!", desatando las carcajadas del público asistente y aligerando la atmósfera. La última de las ofrendas tuvo un carácter mucho más íntimo y familiar, ya que fue Lola, la hermana de la propia Paz Padilla, quien se acercó para entregarle unas estampas religiosas, un detalle que tocó la fibra de la vidente, quien ya con un tono notablemente más calmado y humilde afirmó que "no soy nadie para que me traigáis ofrendas". Fue en ese preciso instante de vulnerabilidad colectiva cuando el programa alcanzó su clímax emocional. Lejos de quedarse detrás de su mesa de presentadora, Paz Padilla decidió asumir toda la responsabilidad del conflicto del pasado, dio un paso al frente, se acercó a su invitada y, en un gesto insólito de sumisión televisiva, se arrodilló ante ella para pedirle perdón de manera pública y solemne. Visiblemente emocionada y con la voz entrecortada, la humorista abrió su corazón expresando: "Nunca he cuestionado tu don. Creo que predecir el futuro es un regalo que te ha dado el universo. Como Paz, te pido perdón. Si en algún momento te he ofendido, no me cuesta nada arrodillarme. Nunca pensé que cantarte una saeta levantara tantas ampollas".

La estampa de la presentadora de rodillas y sus palabras de absoluto respeto hacia la figura de la pitonisa terminaron por derribar por completo el muro de orgullo y resentimiento que Aramís Fuster había blindado durante más de una década. Conmovida por la escena y por la disculpa directa, la vidente aceptó el perdón y, en un giro de generosidad, exculpó en parte a la gaditana de la autoría intelectual de aquella burla en Sálvame, declarando con firmeza: "Yo sé que hiciste lo que te ordenaron y no te guardo rencor" aludiendo directamente a las directrices que los directores del extinto programa solían dictar por el pinganillo.

Con este abrazo final y el perdón sellado ante las cámaras, se cierra uno de los capítulos más estrambóticos de la historia de la televisión en España. La famosa y temida maldición del libro negro de Aramís Fuster ha quedado oficialmente sin efecto y, tras años de reproches, distanciamiento y misticismo defensivo, la paz ha vuelto a reinar de forma definitiva entre la humorista y la vidente.