"Tenso enfrentamiento" entre dos famosas en la boda de Suso Álvarez y Marieta Díaz: "Fue muy desagradable"

La boda de Suso Álvarez y Marieta se presentaba como un auténtico cuento de hadas, un enlace precioso del que la propia pareja no ha tardado en presumir y compartir numeroso contenido a través de sus redes sociales. El evento, que reunió a un buen puñado de rostros conocidos del universo televisivo, prometía ser una jornada idílica de celebración y amor. Sin embargo, el idilio se vio empañado, según han revelado varios de los asistentes, por las tensiones protagonizadas por dos parejas de invitados. Una de ellas fue la formada por José María Almoguera y María 'La Jerezana', de cuya bronca apenas han trascendido más detalles, y la otra fue la compuesta por las supuestas amigas Belén Rodríguez y Carmen Borrego. Este encontronazo ha vuelto a poner en jaque una tregua que parecía definitiva, demostrando que las rencillas del pasado aún continúan entre ellas.

Las hermanas Campos y Belén Rodríguez parecían haber enterrado el hacha de guerra después de años enemistadas, e incluso Carmen Borrego acudió el pasado marzo al cumpleaños de su compañera de cadena. Ambas participaron juntas en GH DÚO 4, donde consiguieron firmar la paz, pero esa armonía se ha visto amenazada por este tenso episodio en pleno banquete. Al día siguiente del enlace, Kike Calleja y su mujer, Raquel Abad, actuaron como portavoces indirectos de lo sucedido al ser preguntados por los periodistas. "Fue una tensa discusión, fue desagradable", confirmaban ambos, intentando restar importancia al asunto pero admitiendo que el ambiente llegó a crisparse.

Aunque por el momento nadie ha querido contar qué propició exactamente el desencuentro, al parecer, el motivo fue "un malentendido" entre ambas. A pesar de los minutos de incertidumbre, la disputa terminó de muy buen rollo hasta con un abrazo. El colaborador de Telecinco quiso quitarle hierro al asunto explicando que "Fue como una cosa de amigas, que al final terminaron dándose un abrazo; es que fue una tontería". Fue su mujer, Raquel Abad, la que sí dio algún que otro detalle sobre el momento, reconociendo el impacto inicial que causó en el resto de los comensales. "Fue una pequeña discusión, un malentendido, pero vamos, que luego quedó en nada. Pero sí que es verdad que hubo un momento que nos quedamos todos un poco así...", comentó Raquel sobre los momentos de tensión que vivieron. Los allí presentes no sabían si la situación acabaría escalando, pero finalmente la cosa se relajó y continuaron con el banquete en una mesa que, al parecer, terminó siendo la más animada de todo el enlace. De hecho, los propios asistentes bromearon sobre las expectativas de su sitio en el convite, señalando que "Amor Romeira decía que era la mesa más coñazo porque era la mesa senior, y luego fue la mesa que dio más juego". El propio Kike Calleja corroboró el buen ambiente final al asegurar que "Terminó siendo la más divertida; la verdad es que lo pasamos muy bien, y con esas cosas que pasan entre amigas... Eso es una tontería, ya está".

Para entender de dónde viene este roce en la boda de Suso y Marieta hay que remontarse a los orígenes del conflicto, surgido en 2022. Hasta ese momento, la familia Campos y Belén Rodríguez mantenían una excelente relación tanto dentro como fuera de los platós de televisión, considerándose prácticamente familia. Sin embargo, aquel verano ocurrió una supuesta traición que dinamitó el vínculo. Belén fue señalada públicamente por ser el topo de una comida íntima celebrada en casa de María Teresa Campos, quien por entonces aún vivía y fallecería un año después. En aquel encuentro se había producido una reunión privada entre Alejandra Rubio y Kiko Hernández para limar asperezas, pero todos los detalles íntimos de la cita salieron a la luz en los medios. Aunque con el paso del tiempo Carmen Borrego ha conseguido perdonar y acercarse de nuevo a su vieja amiga, tanto Terelu Campos como Alejandra Rubio siguen profundamente molestas con ella y no han dado el brazo a torcer. La joven Alejandra se mostró tajante en su día al declarar que "No considero a Belén parte de mi familia".

Por su parte, Terelu tampoco se quedó atrás y expresó con dureza su dolor por la situación manifestando que "A mí lo que me arrasa son dos cosas. Una, que mi 'hermana' —Belén Rodríguez— juegue con la que dice es su madre (...), y luego hablar así de mi hija, que lo único que ha hecho es acudir a la invitación de su abuela sin ningún miedo ni achantarse". Un trasfondo de desconfianza familiar que, a pesar de los intentos de reconciliación en los platós de telerrealidad, volvió a salir a flote con un tenso rifirrafe en la que debía ser una de las noches más felices para Suso y Marieta.