Arranca el juicio a los hermanos de Joaquín Torres por supuesta estafa millonaria a varios famosos

Este martes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Madrid el juicio contra Julio y Maite Torres, hermanos del conocido arquitecto Joaquín Torres. Se enfrentan a acusaciones por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal en el marco del caso Kurata. Este procedimiento analiza un supuesto engaño vinculado a un proyecto de energías renovables que prometía alta rentabilidad a través de una tecnología innovadora y que captó la atención de importantes inversores en el año 2010.

Entre los afectados por esta supuesta trama se encuentran nombres muy conocidos del panorama nacional, como el cantante Alejandro Sanz y la presentadora Cristina Tárrega, así como deportistas de élite de la talla de Carlos Sainz, Fernando Hierro y Rubén de la Red. Según los escritos de las distintas acusaciones, los procesados habrían logrado captar una cantidad cercana a los 27 millones de euros procedentes de los ahorros de estos inversores privados, quienes en su día esperaban obtener suculentos márgenes financieros en el prometedor y entonces incipiente sector de las energías renovables.

Durante esta primera jornada en la sede judicial, los hermanos Torres han comparecido por separado, exhibiendo un semblante serio y evitando hacer comentarios preliminares ante los medios de comunicación. Ambos acusados mantienen su inocencia y argumentan que el proyecto empresarial simplemente fue un negocio fallido que no logró materializarse, rechazando de pleno cualquier tipo de maquinación fraudulenta para desviar el dinero de sus socios. En uno de los recesos de la sesión, se les pudo ver conversando de manera sosegada a las puertas del edificio.

El piloto Carlos Sainz ha sido uno de los primeros damnificados en prestar declaración en calidad de testigo ante el tribunal. Antes de acceder a la sala, afirmó que confía en que "la Justicia haga justicia", recordando con resignación que "han pasado muchos años" desde que confiaron sus fondos al proyecto sin haber recuperado nada hasta la fecha. A su salida, el deportista ha eludido ofrecer detalles concretos sobre las cifras reclamadas o el contenido exacto de su comparecencia, limitándose a señalar con cortesía que se encuentra "muy bien, gracias".

Por su parte, tras la suspensión temporal de la vista por la necesidad de aportar nueva documentación, Maite Torres ha roto su silencio frente a los periodistas para reiterar su versión de los hechos. La procesada aseguró vivir "un horror" durante estos once años de investigación, destacando el impacto emocional que este proceso ha tenido en su familia, especialmente tras el reciente fallecimiento del padre de ambos.

La hermana del arquitecto insistió de forma categórica en que todo es falso y explicó que su propia familia aportó un capital que también se esfumó. "El dinero que se invirtió está ahí en las plantas y se puede ver", defendió con vehemencia ante las preguntas de los reporteros. Aunque admite desconocer los motivos exactos del colapso corporativo, ya que asegura que no gestionaba el día a día, sostiene que la viabilidad del caso Kurata se frustró al retirarse los principales inversores que originalmente daban sustento a la iniciativa empresarial.