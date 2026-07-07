El "drama" de Aitana, su concierto en Zaragoza coincide con el España-Bélgica del Mundial: "No sé qué hacer"

La euforia por la clasificación de la selección española de fútbol a los cuartos de final del Mundial 2026 ha salpicado de lleno los planes de Aitana. Tras el agónico triunfo de 'La Roja' en octavos, la artista catalana ha compartido públicamente su "drama" a través de un vídeo en directo con sus seguidores, su próximo concierto en Zaragoza coincide exactamente con la hora del partido de España contra Bélgica.

"Este viernes tengo un concierto en Zaragoza y, claro, estamos en cuartos de final por España. Justamente el viernes a las nueve es el partido contra Bélgica", comenzaba explicando la cantante notablemente preocupada, reflejando el dilema logístico y emocional al que se enfrenta tanto ella como su equipo.

Un rompecabezas logístico sin solución idónea

Aitana ha confesado que lleva "toda la mañana" buscando alternativas con su equipo de producción para intentar no perjudicar a nadie, aunque por el momento las opciones evaluadas presentan demasiados inconvenientes.

Al celebrarse en un recinto interior y requerir condiciones de noche para el despliegue del show, adelantarlo a la tarde no es viable. Además, la artista ha empatizado con los fans: "Hay mucha gente que por logística no llega a las siete de la tarde, es viernes, la gente trabaja y se organiza la vida".

La opción de mover la cita a las 23:00 horas tampoco convence. Aunque un partido regular de fútbol dura dos horas, la amenaza de una prórroga o tanda de penaltis descuadraría el horario. "Si nos vamos a prórroga, yo no voy a poder salir bajo esas circunstancias, voy a estar pensando en muchísimas cosas", admitió.

La intérprete de Alpha ha desvelado además que el montaje actual de su escenario requiere de dos días de trabajo y duplicar equipos técnicos, puesto que el domingo tiene otro concierto programado en Cádiz. Esto reduce al mínimo cualquier margen de maniobra temporal.

El concierto sigue adelante: "No me voy a enfadar si miráis el móvil"

Ante las pintas "chunguis" que tiene la situación para los futboleros, Aitana ha querido tranquilizar de inmediato a sus seguidores asegurando de forma tajante que "el concierto se va a hacer de todas todas".

Entre risas, la artista desveló algunas de las ideas de su entorno: "Mi padre me decía: 'Bueno, si no, cada vez que marque España paramos el concierto y lo decimos'. Yo feliz, pero creo que no tiene mucho sentido en mitad de un concierto".

Finalmente, consciente de que España lleva 16 años sin pisar unos cuartos de final de una Copa del Mundo y de la enorme ilusión que genera, ha lanzado un guiño cómplice a los asistentes: "Si vais a estar algunos con el móvil en el concierto viendo el partido, yo no me voy a enfadar", concluyó, reafirmando que confía plenamente en que la Selección gane este Mundial.