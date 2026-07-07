Rama Duwaji, la mujer del alcalde socialista de Nueva York Zohran Mamdani, se saltó las celebraciones por el 250 aniversario de Estados Unidos del pasado 4 de julio para viajar a España, concretamente a Mallorca, y participar en un retiro espiritual de bienestar en The Women Sanctuary (Santuario de Mujeres). Según el periódico The New York Post, la artista sirio-estadounidense, criada en Dallas y educada en Dubái, fue fotografiada el lunes 29 de junio en el Aeropuerto Internacional de Newark embarcando en un vuelo hacia Palma de Mallorca, aunque su destino final era la localidad de Deià, situada en la comarca de la Sierra de Tramontana.

La artista participó en la sexta edición del retiro llamado 'Las plantas del Corán', que se celebró desde el 1 hasta el 6 de julio. El Santuario se define en su página web como un retiro dirigido a mujeres y creado por mujeres en el que invitan a sus participantes a "sumergirse en su reino espiritual, realineándose con la Fuente de la vida misma". Su precio es de 3400 dólares y gira en torno a la flora sagrada mencionada en los texto islámicos a través del arte, talleres botánicos y reflexión espiritual.

El encuentro se celebra en una finca rodeada de naturaleza, equipada con piscina, jardín y amplios espacios al aire libre, con impresionantes vistas al Mar Mediterráneo, un entorno concebido para favorecer la calma, la contemplación y la práctica espiritual. Además de las sesiones de reflexión y convivencia entre mujeres con intereses afines, los retiros destacan por ofrecer comidas abundantes como parte de la experiencia comunitaria.

El encuentro se celebra en una finca rodeada de naturaleza, equipada con piscina, jardín y amplios espacios al aire libre, con impresionantes vistas al Mar Mediterráneo, un entorno concebido para favorecer la calma, la contemplación y la práctica espiritual. Además de las sesiones de reflexión y convivencia entre mujeres con intereses afines, los retiros destacan por ofrecer comidas abundantes como parte de la experiencia comunitaria.

Posteriormente, tiene previsto ayudar a organizar otro retiro con todas las plazas agotadas en Córcega, Francia, que tendrá lugar del 9 al 14 de julio. Titulado "María en el Corán", explora en profundidad el luminoso legado de María, la mujer más venerada en el Corán. La decisión de Rama Duwaji de no participar en las celebraciones del 4 de julio generó revuelo en Estados Unidos, centrando las críticas en que la artista optara por un viaje privado en lugar de asistir a una jornada considerada una de las citas más emblemáticas del calendario nacional.

Las críticas se han visto reforzadas por el carácter simbólico de la conmemoración de este año, que coincide con el 250º aniversario de la independencia del país. Desde algunos sectores conservadores se ha puesto en duda su ausencia, al considerar que, como esposa del alcalde, debería haber estado presente en los actos oficiales organizados con motivo de la efeméride.