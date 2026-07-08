Belén Rodríguez, herida tras ser atropellada por un coche en Madrid

Una semana después del comienzo de El verano se mueve, nuevo programa de las tardes en Telecinco, el equipo del programa ha vivido un gran susto que ha alterado el inicio de su emisión. Ion Aramendi, quien se encuentra al frente del formato junto a Kike Quintana, ha arrancado la entrega de este martes compartiendo con los espectadores su preocupación al desvelar que "uno de nuestros colaboradores ha sufrido un atroplello. Estamos recabando toda la información. La persona se encuentra, dentro de lo que cabe, bien". Tras esos primeros minutos de incertidumbre y confusión en el plató, el presentador ha confirmado que la protagonista del suceso es Belén Rodríguez. La propia tertuliana ha querido intervenir y relatar en primera persona su historia para contar qué ha pasado exactamente y, sobre todo, tranquilizar a todo su entorno con un mensaje optimista.

La colaboradora ha comenzado su intervención reconociendo la magnitud del incidente al confesar que "Me he llevado un susto grande. Verme debajo de un coche es de las cosas que todavía no me habían pasado en la vida". Acto seguido, ha explicado que todo ha ocurrido en cuestión de segundos debido a una distracción, detallando que "Iba mandando audios. Yo siempre voy muy despistada. Salía de mi casa, iba para el gimnasio y de repente me ha atropellado el coche. Me he visto debajo de las ruedas".

A pesar de la espectacularidad del atropello, Belén Rodríguez ha querido aclarar que sus secuelas físicas no revisten gravedad. Con el objetivo de calmar los ánimos, ha explicado que "Me duele el codo porque me he hecho dos heridas grandes, pero dentro de lo que ha sido, estoy más o menos bien y me gustaría tranquilizar a mi gente, que ya hemos pasado mucho en la vida. Decirles que estoy bien, que no he podido llamar a todo el mundo. Estoy magullada y herida, pero bien. No es tan fácil morirse como la gente se cree", una afirmación que ha dejado patente su característico sentido del humor incluso en momentos complicados. Aunque ha confesado estar bastante dolorida porque se ha dado "un golpe fuerte con el capó y luego me ha pasado con las ruedas", afortunadamente todo se ha quedado en un susto. Asimismo, ha aprovechado la ocasión para agradecer públicamente la empatía y la reacción de la conductora del vehículo, asegurando que "Se ha portado conmigo fenomenal. Le ha dado un ataque a la pobre, lloraba. Se ha ofrecido a llevarme al médico y me ha llamado posteriormente a ver cómo me encontraba".

Este inesperado accidente de tráfico llega un año y medio después de su diagnóstico de cáncer de garganta, una enfermedad que la colaboradora afrontó con fortaleza y optimismo. Aquel bache de salud la obligó a apartarse temporalmente de los platós de televisión para volcarse por completo en su tratamiento, el cual incluyó 35 sesiones de radioterapia y diversas complicaciones que afortunadamente logró superar con éxito. Fue en abril de 2025 cuando retomó de manera definitiva sus compromisos televisivos, logrando que su rutina volviera a ser la misma que tenía antes de verse obligada a pedir la baja forzosa.

Por otra parte, se da la circunstancia de que este atropello se ha producido en una semana especialmente delicada para ella, marcada por los recuerdos y la nostalgia familiar. Coincide con el hecho de que se acaban de cumplir 14 años de la pérdida de su hermano Pedro, quien fuera director general de Cuarzo Producciones y que falleció prematuramente a los 43 años a causa de un infarto en su casa de Madrid. Aquella fue una noticia impactante que conmocionó profundamente a toda la industria televisiva y que marcó para siempre la vida de Belén, ya que ambos eran completamente inseparables. La periodista ha querido rendirle un bonito homenaje en sus redes sociales que demuestra que su hermano sigue estando muy presente en su día a día, dedicándole unas emotivas palabras: "Siempre fuiste mi espejo, para verme tenía que mirarte...Llevo tu luz y tu olor por dondequiera que vaya".