Miguel Torres y Paula Echevarría, orgullosos de Daniella, la hija de la actriz

Miguel Torres y Daniella Bustamante asistieron a la celebración del 20 aniversario de Paula Echevarría como imagen de la marca capilar Pantene. La joven está a punto de cumplir la mayoría de edad y quiso acompañar a su madre en ese día tan especial. "Mi hija afortunadamente es muy madura y eso me llena de orgullo, los peores años de adolescencia ya han pasado. Es muy sensata y tranquila, además de buena estudiante. Ya empieza la universidad".

Por su parte, Miguel contó la magnífica relación que mantienen: "Todo lo concerniente a su educación es un tema de sus padres. Vivimos en la misma casa y no hay problema alguno. Yo estoy volcado en Miki, nuestro hijo, y los hermanos se adoran". Eso siempre lo ha comentado Paula cada vez que ha sido preguntada.

El próximo mes de agosto Daniella cumplirá 18 años y, según adelantó, hará una gran fiesta a la que acudirán sus padres, cuya relación, tras el tiempo que llevan divorciados, es muy buena. Así lo han manifestado ambos en diferentes ocasiones.

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