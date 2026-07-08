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Carlos Pérez Gimeno

Miguel Torres y Paula Echevarría, orgullosos de Daniella, la hija de la actriz

La joven cumplirá 18 años el mes que viene y lo celebrará con una gran fiesta.

La joven cumplirá 18 años el mes que viene y lo celebrará con una gran fiesta.
Daniella Bustamante y Paula Echevarría | Gtres

Miguel Torres y Daniella Bustamante asistieron a la celebración del 20 aniversario de Paula Echevarría como imagen de la marca capilar Pantene. La joven está a punto de cumplir la mayoría de edad y quiso acompañar a su madre en ese día tan especial. "Mi hija afortunadamente es muy madura y eso me llena de orgullo, los peores años de adolescencia ya han pasado. Es muy sensata y tranquila, además de buena estudiante. Ya empieza la universidad".

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Por su parte, Miguel contó la magnífica relación que mantienen: "Todo lo concerniente a su educación es un tema de sus padres. Vivimos en la misma casa y no hay problema alguno. Yo estoy volcado en Miki, nuestro hijo, y los hermanos se adoran". Eso siempre lo ha comentado Paula cada vez que ha sido preguntada.

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El próximo mes de agosto Daniella cumplirá 18 años y, según adelantó, hará una gran fiesta a la que acudirán sus padres, cuya relación, tras el tiempo que llevan divorciados, es muy buena. Así lo han manifestado ambos en diferentes ocasiones.

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