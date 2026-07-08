Enrique Ponce y Paloma Cuevas, enfrentados por la pensión de sus dos hijas

Seis años después de acaparar los titulares con el anuncio de su separación, Paloma Cuevas y Enrique Ponce parecen estar viviendo su época más convulsa. Lejos de las aguas calmas que intentaron proyectar en el pasado, la expareja atraviesa, según las últimas informaciones, su peor momento desde que decidieron tomar caminos por separado, teniendo esta vez un trasfondo puramente financiero.

La periodista Paloma García-Pelayo reveló en el programa Y Ahora Sonsoles que el origen de esta nueva guerra es económico. El extorero se encuentra estudiando la posibilidad de solicitar formalmente ante un juez una modificación de las medidas que se acordaron tras su ruptura. El objetivo sería lograr una rebaja en la pensión alimenticia que actualmente abona por las dos hijas que tiene en común con la empresaria.

El motivo que empuja al exdiestro a dar este paso legal es el notable giro que ha dado su propia economía en los últimos tiempos. Según ha explicado la colaboradora del espacio televisivo, Ponce "no alcanza" a cubrir la cantidad que se le exige hoy en día, argumentando que sus ingresos actuales han mermado considerablemente en comparación a la época en la que se estipuló el convenio.

García-Pelayo recalcó el calibre de la cifra en disputa, asegurando que "es muy elevada". Para aportar mayor claridad sobre el nivel de vida y las obligaciones del antiguo matrimonio, la comunicadora detalló gráficamente las intenciones de Ponce: el torero paga mensualmente a Cuevas una suma de "dos dígitos y tres ceros" (lo que implica una cantidad de entre 10.000 y 99.000 euros), y su meta actual sería rebajarla hasta "un dígito y tres ceros", al estimar que sus finanzas ya no sostienen semejante desembolso.

Relación rota y sin diálogo

Este choque de intereses económicos no hace más que confirmar lo que era un secreto a voces: la nula sintonía actual entre las dos celebridades. Lejos de la cordialidad que mostraron inicialmente por el bien de su familia, este conflicto ha terminado de destapar lo desgastado de su vínculo.

Tal y como sentenció de forma tajante Paloma García-Pelayo, la crisis entre ambos "viene de largo", concluyendo de manera reveladora sobre la realidad que viven a día de hoy: "No hay buen entendimiento, apenas hablan". Todo parece indicar que los tribunales podrían tener la última palabra en el divorcio más mediático de la crónica social.