Julia Janeiro estrena casa: así es su exclusivo refugio de 635.000 euros en una de las zonas de moda de Madrid

Julia Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario, ha dado un paso de gigante en su independencia al estrenar una lujosa casa en el barrio de Valdebebas, al norte de Madrid: un espectacular dúplex por el que habría pagado 635.000 euros. Tal y como cuenta este miércoles la revista Semana, esta adquisición no solo consolida su perfil como creadora de contenido e influencer, sino que la sitúa en el epicentro de la juventud dorada que busca exclusividad y modernidad en la periferia residencial de la ciudad. El movimiento no ha pasado desapercibido, ya que el precio que la joven ha estado dispuesta a pagar por su nuevo hogar no está, en absoluto, al alcance de cualquiera, marcando un hito en su trayectoria personal y financiera justo cuando se consolida su madurez profesional en este año 2026.

Según ha podido saber la citada publicación, el nuevo dúplex de Julia Janeiro cuenta con todo lujo de comodidades diseñadas para garantizar su máximo bienestar. En el interior de la revista se revelan algunos detalles exclusivos, como el plano de una vivienda que dispone de dos plantas perfectamente distribuidas para que la joven pueda establecerse de la forma más cómoda. El inmueble se complementa con un trastero, plaza de garaje propia y un servicio de conserjería las 24 horas del día, un extra ideal para la gestión y recepción de los paquetes que recibe habitualmente en su faceta como creadora de contenido, además de para resolver cualquier duda que pueda surgirle como nueva vecina de la ciudad.

A estas especificaciones privadas se suma una espectacular terraza, idónea para disfrutar de las altas temperaturas propias de estas fechas veraniegas, y unas zonas comunes de auténtico nivel premium. La urbanización ofrece a la influencer acceso exclusivo a una piscina, gimnasio totalmente equipado, pistas de pádel, áreas ajardinadas y un espacio de coworking, un ecosistema perfecto para equilibrar su vida personal y profesional sin necesidad de salir de su nuevo y exclusivo refugio en Valdebebas.

Una de las zonas de moda de Madrid

La elección de Valdebebas como lugar de residencia responde a un estudiado equilibrio entre calidad de vida y proyección de futuro. Concebida como uno de los grandes pulmones verdes de Madrid por su cercanía al Parque Forestal de Valdebebas-Felipe VI, la zona ha experimentado una metamorfosis radical en la última década. El barrio destaca hoy por albergar restaurantes de moda, amplias avenidas y un nivel de ocio que no deja de crecer con el paso del tiempo, atrayendo a perfiles de rentas altas y rostros conocidos que buscan escapar del bullicio del centro sin renunciar a las comodidades que ofrece la ciudad. Además, el entorno cuenta con una excelente conexión al centro de la ciudad a través del transporte público, lo que permitirá que la joven pueda hacer uso de él con total comodidad para cumplir con sus compromisos profesionales y eventos en la capital, manteniendo esa dualidad entre la privacidad de su urbanización y el dinamismo del asfalto madrileño.

Desde una perspectiva puramente económica, los analistas del sector coinciden en que, si en algún momento Julia decide dar un paso atrás y cambiar de hogar, esta compra habrá sido una gran inversión. El barrio de Valdebebas todavía no ha tocado techo y se perfila como una zona con una proyección imparable de cara al futuro. Cabe recordar que los primeros vecinos no empezaron a vivir allí hasta el año 2013, momento en el que el suelo de esta zona tenía un precio medio de unos 2.000 euros por metro cuadrado. Desde entonces, el terreno ha logrado revalorizarse al máximo, transformando lo que antes era un proyecto en una de las áreas más demandadas de Madrid. Por ello, la compra de Julia Janeiro se interpreta como un movimiento financiero inteligente, habiéndose producido en un momento idóneo para ella a nivel financiero, donde su marca personal y sus ingresos le permiten acceder a activos de este calibre.

Como no podía ser de otra manera, la noticia ha sido recibida con enorme entusiasmo en el seno familiar. Sus padres, Jesulín de Ubrique y María José Campanario, se han mostrado sumamente orgullosos por este importante paso al frente que ha dado su hija. La maquinaria de la mudanza ya se ha puesto en marcha para que la influencer pueda instalarse cuanto antes. Un equipo de operarios ha estado trabajando durante horas para trasladar muebles, cajas y todo tipo de enseres personales de la joven hasta su nuevo hogar, un proceso laborioso que refleja el inicio de una etapa completamente nueva y cargada de ilusión para ella.

El respaldo de sus progenitores ha sido constante y visible. De diversas maneras, tanto María José Campanario como Jesulín de Ubrique le han tendido su mano para apoyarla en esta transición vital. La odontóloga no dudó en plasmar su alegría públicamente a través de las redes sociales, dedicándole unas palabras llenas de afecto en la publicación donde la influencer confirmaba la adquisición de la vivienda. Campanario escribió un emotivo mensaje felicitando a su "niña preciosa", asegurando que se lo merecía todo y deseándole que disfrutara al máximo de lo que esperaba que fuera un precioso hogar. Este gesto evidencia la sólida relación familiar y el arrope que Julia recibe de los suyos en cada una de sus decisiones importantes.

Para terminar de redondear este nuevo comienzo, los padres de Julia han querido agasajarla con un significativo y práctico detalle para su cocina, valorado en unos 1.400 euros. Se trata de un robot de cocina de última generación que, a buen seguro, salvará de algún que otro apuro culinario a la joven en su día a día como independizada. La propia Julia Janeiro compartió con humor y orgullo este regalo con sus seguidores en sus perfiles sociales, mostrando la adquisición sumamente contenta y añadiendo, con un toque de madurez, que se daba cuenta de que se había hecho mayor precisamente cuando el regalo de papá y mamá para su nueva casa era un electrodoméstico de alta gama. Con esta mezcla de ilusión, solvencia económica y respaldo familiar, la hija del torero y la odontóloga empieza a escribir su próximo capítulo en uno de los rincones más cotizados de Madrid.