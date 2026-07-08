La boda secreta de Nieves Álvarez y Bill Saad en París: los detalles de su íntimo "sí, quiero" por el rito ortodoxo

La mitad del verano arranca con fuerza en las portadas de la prensa social española. Las principales cabeceras del país —¡Hola!, Semana y Diez Minutos— presentan una semana repleta de exclusivas que combinan románticos enlaces internacionales, escapadas estivales y revelaciones sobre el patrimonio de los rostros más conocidos de la televisión y las pasarelas.

El 'sí, quiero' secreto de Nieves Álvarez en París

La revista ¡Hola! se desmarca esta semana con una gran primicia internacional: la boda de la modelo Nieves Álvarez y el empresario Bill Saad. La cabecera ofrece en exclusiva las imágenes de lo que califica como una "íntima ceremonia" celebrada en París bajo el rito ortodoxo. La portada muestra a la pareja caminando de la mano con estilismos de alta costura marcados por el color blanco y una sobria elegancia, desvelando todos los detalles de un enlace que se había mantenido bajo estricta discreción de la opinión pública.

En un plano secundario pero de gran interés institucional, la revista también analiza el futuro inmediato de la Familia Real, adelantando las claves de cómo serán las próximas vacaciones de la princesa Leonor y la infanta Sofía.

De la televisión al altar: Suso y Marieta consolidan su amor

Por su parte, la revista Semana apuesta por un fenómeno televisivo para su tema principal de portada: la emotiva boda de los televisivos Suso Álvarez y Marieta. Bajo el titular "De la televisión al altar", el semanario despliega una cobertura completa del enlace, prometiendo desgranar los vestidos, las lágrimas, la lista de invitados famosos y los momentos más emotivos de lo que definen como un "enlace soñado". La pareja posa radiante vestida de gala junto a un coche de época.

La nueva inversión de Juls Janeiro

En el plano de las exclusivas, Semana desvela en su faldón superior el importante paso patrimonial de Juls Janeiro. La hija de Jesulín de Ubrique y María José Campanario ha adquirido una vivienda valorada en 635.000 euros, de la cual se muestran las primeras imágenes del moderno y luminoso interior.

Nuria Roca estrena propiedad y Eva González inaugura el periodo playero

La cabecera Diez Minutos enfoca su atención en las vacaciones de los rostros más consolidados de la comunicación. La gran protagonista es la presentadora Nuria Roca, quien celebra sus vacaciones estrenando su nueva casa. Junto a su marido, el escritor Juan del Val, la cabecera los localiza disfrutando en exclusiva de su primer verano en la localidad de Candeleda.

Coincidencia en las playas y nuevos romances

La actualidad de Diez Minutos se complementa con dos temas de alto interés: Eva González, protagonista por partida doble: la presentadora se convierte en el posado del verano al ser captada compartiendo una jornada de playa junto a su hijo Cayetano. Esta misma fotografía es compartida por la revista Semana, que la destaca en su portada como el "Primer baño del verano" de la modelo sevillana. Por otra parte, el nuevo amor de Nuria Fergó: la revista publica las deseadas primeras fotografías de la cantante malagueña paseando y compartiendo complicidad con su nuevo novio, Claudio.