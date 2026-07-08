Lamine Yamal regala a Inés García una joya de 30.000 euros cargada de simbolismo deportivo

Inés García ha mostrado públicamente el exclusivo regalo que le ha hecho el futbolista del Barcelona Lamine Yamal durante la disputa del Mundial 2026. La relación, que se dio a conocer de forma pública a finales del pasado mes de abril, se encuentra plenamente consolidada en un torneo donde la Selección Española ya ha logrado la clasificación para los cuartos de final tras imponerse a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Cuatro números mágicos en oro rosa

La joya entregada a Inés García consta de dos collares confeccionados en oro rosa y diamantes cuyo valor estimado se sitúa en aproximadamente 30.000 euros. La pieza principal, una gargantilla más gruesa, incluye varios dijes que repasan de forma cronológica la trayectoria profesional del delantero internacional.

El diseño incorpora el número 41, dorsal con el que el canterano debutó de manera oficial con el Fútbol Club Barcelona en el año 2023 cuando apenas contaba con 15 años. A este le sigue el número 27, el dorsal con el que se asentó de forma definitiva en la primera plantilla azulgrana durante la temporada 2024.

El éxito internacional y el dorsal actual

La pieza de orfebrería recoge también los éxitos del futbolista con el combinado nacional. En el collar aparece reflejado el número 19, el dorsal que portaba en la Selección Española cuando se proclamó campeón de la Eurocopa 2024 y que mantiene en la cita mundialista actual. El cuarteto numérico concluye con el 10, la cifra que luce actualmente en la disciplina del equipo barcelonés.

Más allá de la numeración deportiva, la joya incluye elementos simbólicos adicionales como una corona, un corazón y la representación de dos manos entrelazadas, un gesto que imita de forma exacta la celebración habitual que realiza el futbolista tras anotar cada gol en los terrenos de juego.

Un segundo colgante con iniciales personalizadas

El conjunto se completa con una segunda pieza, un colgante de diamantes más fino que muestra las iniciales 'LY' en letras mayúsculas, correspondientes al nombre del jugador del Barcelona.

El futbolista ha entregado este obsequio a Inés García como muestra de apoyo durante la celebración del Mundial, un torneo donde ella ha estado presente en las gradas siguiendo todos los encuentros disputados por el combinado nacional.