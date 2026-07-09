El día que conocí a Bonnie Tyler

Lo recuerdo perfectamente; fue hace más de una década en un espectáculo bajo el título de Surprised, que se celebró en el Teatro Principal de Barcelona, en plena Rambla; fue una aparición inesperada, y sin lugar a dudas fue la estrella de la noche, porque, como el mismo nombre del show indica, era toda una sorpresa.

El éxito fue arrollador, y la cantante británica, como se suele decir, salió por la puerta grande. De la Crónica Rosa de Federico, asistimos Beatriz Cortázar, Dani Carande y el que firma esta crónica. Recuerdo que interpretó los éxitos más destacados de su extensa carrera, y el público que abarrotaba la sala no paró de ovacionarla. El éxito fue total.

Tuvimos la suerte de poder acceder Beatriz y yo a su camerino, y no pudo estar más simpática. Estaba encantada de estar en la Ciudad Condal, acababa de regresar de Portugal, y tenía planes de ir a Madrid. "Es una gran sorpresa para todos, se trata de un show asombroso. Estoy sorprendida de que me hayan invitado a actuar en el estreno. Me lo propusieron hace cuatro días, estando en Portugal de vacaciones, y la idea me gustó y aquí estoy. Me gusta hacer actuaciones en directo. He estado muchos años en el mundo de la música, y ya no se trata de vender discos. Me encanta estar durante 90 minutos actuando ante el público, algo que me hace sentir como en el cielo". Así nos despedimos.

Tengo un gran recuerdo de esa noche, por haber conocido a una gran artista y mejor persona.