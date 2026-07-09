Eva Cobo rompe 25 años de silencio en televisión para hablar de la muerte de la hija que tuvo con Toni Cantó

Alejada por voluntad propia del foco mediático y retirada del mundo de la interpretación desde hace más de veinticinco años, Eva Cobo, quien fuera una de las actrices más populares y magnéticas de nuestro país durante las décadas de los ochenta y los noventa, ha tomado la firme decisión de reaparecer públicamente. El motivo de su regreso es doblemente significativo, pues no solo marca su vuelta a los sets de rodaje con el cortometraje de suspense psicológico titulado El Desvío, rodado en el marco del Camino de Santiago y en el que comparte cartel con profesionales como José Manuel Lorenzo, Irene Esser, David Amor o Manuel Loureiro bajo las órdenes del cineasta Martín D. Guevara, sino que también ha supuesto el escenario para abordar con una madurez sobrecogedora la gran tragedia que partió su vida en dos.

Catorce años después del fatídico suceso, la actriz se ha sentado en el plató del programa de televisión Y Ahora Sonsoles para compartir el doloroso proceso de duelo tras el fallecimiento de su hija Carlota, fruto de su pasada relación con el actor y político Toni Cantó. La joven perdió la vida con apenas dieciocho años el 29 de enero de 2011 en la ciudad de Barcelona debido a un brutal accidente de tráfico provocado por un conductor que circulaba ebrio y en sentido contrario, una colisión mortal en la que también falleció en el acto su acompañante, un joven llamado Javier que era sobrino del político catalán Xavier Trias.

Durante su desgarrador testimonio televisivo, Eva Cobo ha querido contextualizar cómo fueron aquellas últimas horas previas al drama, desvelando que un extraño presentimiento maternal la empujó a viajar de manera imprevista. La actriz relató que en aquel momento su hija se encontraba cursando sus estudios universitarios en la capital catalana mientras que ella residía en La Coruña, pero que la fuerza de su intuición fue tal que no pudo ignorarla. Según sus propias palabras, cinco días antes de que ocurriera, sintió una necesidad enorme de ver a su hija y se marchó al aeropuerto sin billete con la única intención de tomar el primer vuelo disponible que la llevase a su lado. Gracias a ese impulso místico, la intérprete pudo disfrutar de cuatro jornadas completas junto a la joven antes del desenlace fatal. Recordando con profunda emoción el instante de la despedida, Cobo desveló que lo último que Carlota le dijo antes de que ella tuviera que regresar a Galicia el jueves anterior al accidente fue una frase que hoy guarda como un tesoro de valor incalculable: "Mami, te quiero mucho".

La tragedia llamó a su puerta apenas dos días después de aquel adiós, concretamente un sábado a primera hora de la mañana, un instante que la actriz recreó con una nitidez escalofriante ante las cámaras al relatar cómo: "Me llamaron a la puerta de casa y había dos señores vestidos de paisano. Me enseñaron una placa, era la Policía. Me dijeron que querían hablar tranquilamente y me dieron la noticia". La primera e inevitable reacción de Eva Cobo ante la magnitud de la tragedia fue la negación absoluta, intentando convencer a las autoridades de que se trataba de un error de identidad, un mecanismo de defensa que se desmoronó por completo cuando los agentes pronunciaron las palabras definitivas. Tal y como explicó con la voz entrecortada, ella les insistió en que se habían equivocado, pero cuando los agentes mencionaron el término tanatorio, fue el momento exacto en el que todo su mundo se vino abajo.

El impacto emocional de este golpe devastador provocó un giro radical en la vida de la actriz, quien se vio incapaz de continuar con su rutina en tierras gallegas debido al dolor que le producían los espacios cotidianos compartidos. Movida por una imperiosa necesidad de cambiar de aires para huir de los recuerdos constantes y ante la absoluta imposibilidad de vaciar la habitación de su hija o deshacerse de sus pertenencias, tomó la determinación de hacer las maletas y mudarse a Londres junto a sus otros dos hijos pequeños. Aceptando que la pérdida de un vástago es una herida abierta que jamás llega a cicatrizar del todo, Eva Cobo confesó abiertamente que una tragedia de este calibre "no se supera, se aprende a vivir con ello, se lleva".

En esa misma línea de franqueza, la intérprete relató el calvario psicológico que atravesó durante los primeros años del duelo, detallando las distintas fases por las que transitó su mente para intentar asimilar la ausencia. Explicó que al principio solía protegerse a sí misma recurriendo al autoengaño de pensar que su hija simplemente se encontraba lejos, bien asistiendo a la Universidad o disfrutando de algún viaje de estudios. Sin embargo, admitió que con el paso del tiempo la cruda realidad se termina imponiendo de forma inevitable, lo que la arrastró a una profunda depresión de la que todavía hoy se resiente, confirmando de manera valiente que estuvo en una situación anímica sumamente grave y que en la actualidad continúa requiriendo tratamiento médico. En medio de ese pozo de tristeza, sus otros hijos se convirtieron en su verdadera tabla de salvación y en el motor indispensable para seguir adelante, ya que la empujaron a ser una madre fuerte, capaz de trabajar y de sacar adelante a su familia. Con las lágrimas contenidas, concluyó afirmando con orgullo que tiene dos hijos sanos y otra que la cuida desde el cielo, al tiempo que desvelaba con amargura que este drama familiar no sirvió en absoluto para tender puentes ni propiciar un acercamiento con Toni Cantó, con quien ha confirmado que mantiene una nula relación en la actualidad.