Extrabajadores de Isabel Pantoja reaccionan al lamentable estado de Cantora: "Cuesta creer que haya vivido así"

La finca de Cantora ha abierto por primera vez sus puertas a las cámaras de televisión después de décadas convertida en uno de los lugares más herméticos y enigmáticos de la crónica social española. El especial televisivo El Precio de... Cantora, conducido por Santi Acosta, ha permitido recorrer las estancias de la mítica propiedad que Isabel Pantoja heredó de Paquirri, revelando a la audiencia el profundo deterioro, las humedades, las grietas y la suciedad que ha sufrido con el paso del tiempo. Este viaje a la decadencia de la finca se realizó en compañía de cuatro personas que conocen muy bien sus secretos: las antiguas empleadas Pepi Valladares, Laura Cuevas y Dulce Delapiedra, junto a José Antonio Canales Rivera, sobrino del torero, quienes regresaron a un espacio que en su día fue el epicentro de grandes celebraciones familiares y que hoy luce completamente abandonado.

El impacto inicial al cruzarse las puertas de la vivienda fue unánime y cargado de nostalgia para los visitantes, quienes no tardaron en manifestar su asombro ante las cámaras. Dulce Delapiedra reconoció de inmediato la fuerte carga emocional del reencuentro, admitiendo que estar allí fue "volver a vivir los episodios que contó su niña, los de la manguera y el de cuando le cortaron el pelo".

Por su parte, Pepi Valladares confesó que le habían impactado profundamente las condiciones en las que se encontró el salón, el dormitorio de Isabel y de doña Ana, un sentimiento de sorpresa que compartió Laura Cuevas, a quien le impresionó encontrarse con "todas las herramientas y todo tirado por el suelo", dado que se rumoreaba que la casa estaba completamente vacía. La tristeza también se apoderó de José Antonio Canales Rivera, quien rememoró el máximo esplendor de su infancia en el lugar y sentenció con amargura que "la decepción es absoluta".

La detallada visita de Pepi Valladares, antigua asistente personal de la tonadillera, evidenció que la vivienda sufre las consecuencias de un abandono de años. A Valladares le costó asimilar que su antigua jefa hubiera residido recientemente en tales condiciones, teniendo en cuenta que la artista se mudó a Canarias hace solo unos meses. En su análisis, la exasistente reflexionó sobre el destino de la cantante afirmando que "la ambición que ha tenido siempre por el dinero la ha llevado a perder esto, que ella decía que moriría aquí, en Cantora", pues siempre pensó que era lo único de lo que no se iba a deshacer.

Durante su camino por estancias tan señaladas como la cámara frigorífica con candado o el dormitorio donde falleció la madre de la artista, Pepi también aprovechó para desmentir el mito de que Julián Muñoz intentó retirar los retratos del fallecido torero, asegurando que el exalcalde no solo mantuvo los recuerdos, sino que "dedicaba muchísimo tiempo a estar aquí e invertir muchísimo dinero para mejorar la finca".

Laura Cuevas, hija del histórico mayoral de Cantora y criada en la propiedad durante veinticuatro años, tampoco pudo contener las lágrimas al contemplar la dejadez de las habitaciones donde creció junto a Kiko Rivera. Al adentrarse en las zonas más privadas, como el vestidor de Isabel Pantoja, recordó que "antes estaba lleno de joyas y de batas de cola", y desveló que un antiguo baúl del dormitorio de Paquirri custodiaba ropa de andar por casa del diestro, así como fotos de Paco con Carmen y cartas de amor de Paco a Carmen.

Al llegar al salón de las grandes fiestas, Laura rememoró con melancolía sus mejores Nocheviejas y apuntó que los años de relación con Julián Muñoz representaron la época dorada de las reuniones multitudinarias, señalando que "con Julián fueron las mejores, se notaba el poderío".

Sin duda, el testimonio más descarnado de la emisión lo protagonizó Dulce Delapiedra, quien trabajó treinta años para la familia y revivió los pasajes más oscuros de la adolescencia de Isa Pantoja. En el patio de la casa, Dulce recordó el conocido incidente de la manguera, señalando el lugar exacto donde, según las denuncias públicas, Kiko Rivera desnudó y mojó a su hermana tras enterarse de que hablaba con un chico.

Posteriormente, en el recibidor, revivió el tenso momento en el que la propia Isabel Pantoja descubrió un teléfono oculto de su hija y procedió a cortarle el cabello con unas tijeras. Afectada por estos dolorosos recuerdos, Dulce aseguró que los daños infligidos por la familia restaban importancia al estado material del inmueble, concluyendo visiblemente conmovida que "es triste, porque es la casa del terror ya, que ya no es el castillo de Drácula porque aquel es más señorial", y sentenciando finalmente que "esto está para tirarlo entero".