Irene Montero y la izquierda linchan a El Xokas por su opinión sobre Ester Expósito

Un vídeo viral del streamer El Xokas opinando abiertamente sobre la actriz Ester Expósito y su ideología le ha convertido en blanco de las críticas e insultos en redes sociales, especialmente entre figuras de la izquierda como Irene Montero, Ramón Espinar o Sarah Santaolalla. En el vídeo sacado de uno de sus directos, el creador de contenido opina que "no merece la pena estar con una tía tan atractiva" como Expósito, "por su pensamiento político, doctrina, etc."
"Es mejor estar con un 6, te lo aseguro. Yo tengo a Snoopy —su pareja— por encima de esa tía. A mi chica. Pero no 10, 1.000. Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y por supuesto, porque está buenísima. Porque mi chica, Snoopy, es un pibón. Pero no es lo más importante. Lo importante es que no es una colgada", dice mientras se come unos fideos.
Entre las muchas críticas al streamer se encuentra la de Irene Montero, que le ha dedicado varios vídeos en su perfil de TikTok por su cruzada personal. "Imagínate los cojonazos gigantes, la autoestima tridimensional más grande que toda la Vía Láctea. Hablar de una mujer Ester Expósito, nada menos, como si fuese un número, un objeto de tu propiedad que eliges en el mercado como si fuésemos melocotones. Y todo esto mientras comes tallarines precocinados en un sofá lleno de ropa tirada, chupando el tenedor por el lado contrario a las dos de la mañana", dice Montero.
"Es que, Dios mío, la autoestima de un señor heterobásico no tiene límites. Y no hablo ya del físico, hablo precisamente de que qué mujer querría estar con un hombre que lo único que quiere es un florero a su lado, un objeto, un complemento a su omnipresente masculinidad. Porque eso es lo que está diciendo el Xokas. Que quiere una mujer sumisa, que no le tosa, que no le discuta, que no le venga con tonterías feministas, que no elabore su propio pensamiento, que no le contradiga... Una mujer que simplemente esté y asienta a sus infinitos y enormes conocimientos", opina.
Al linchamiento se unieron Ramón Espinar y Sarah Santaolalla. "He visto un vídeo de un tipo comiéndose unos fideos en un cartón con malos modales (boca abierta al masticar, cabeza viajando al plato, perdigones…) y un aspecto ridículo, hablando de Ester Expósito y desaconsejándola como pareja por sus ideas. "Mejor un 6". ¡Qué época de mierda!", escribe en X Espinar sin nombrar directamente a El Xokas. Santaolalla, por su parte, le dedica una larga lista de insultos: "El Xokas es un acomplejado, frustrado, machista, ignorante y profundamente imbécil. Da igual cuándo leas esto".
Ester Expósito siempre se ha posicionado políticamente en temas de actualidad y ha confesado que le parece "una lástima" que por ello se genere debate. "He colaborado varias veces con ACNUR, también estoy asociada a Open Arms. Me duele muchísimo porque sé que esas personas no son criminales y no vienen a hacer ningún daño", ha reconocido.
"Sé que va a haber gente que no esté de acuerdo conmigo y si lo manifiestan de una forma respetable está perfecto, pero la mayoría de gente que se ha manifestado lo ha hecho de una forma tan irrespetuosa, insultándome de una forma tan horrible, que dejan clara su misoginia y su racismo. Al final me están dando la razón y se están retratando como unos completos misóginos y unos completos racistas, que es algo que caracteriza a la extrema derecha", aseveró en una entrevista.
En las últimas elecciones autonómicas y municipales de 2021 incluso animó a votar a la izquierda compartiendo un mensaje en su cuenta de Instagram: "Vota por favor. Ayúdanos a movilizar el voto de izquierdas. Si todxs votamos podemos transformar la realidad. No hay que resignarse. Vota por favor".