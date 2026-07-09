La hipocresía de la ecologista Zendaya: mandó a su estilista a recoger un vestido en un jet privado

Zendaya, una de las actrices favoritas de la generación Z, se ha visto envuelta en una gran polémica que pone en duda su ferviente compromiso con el medio ambiente, del que ha alardeado durante toda su carrera. La actriz acudió el pasado lunes a la premiere de La Odisea en Londres, donde posó en la alfombra roja con un espectacular diseño de alta costura de Schiaparelli perteneciente a la colección de otoño-invierno 2026-2027 que se presentó esa misma mañana en la pasarela de París.

En una charla durante el desfile, un periodista habló con el estilista de la intérprete de Euphoria, Law Roach, y este le dejó caer que lo había elegido para la premiere de la película de Christopher Nolan esa misma noche. "Sí, volé anoche para venir al show [de Schiaparelli]. Tenía un jet privado esperándome", confesó Roach. "¿Y sólo por ella?", le preguntó el reportero. "Para quitárselo [a la modelo], volar a Londres y ponérselo a una mujer muy especial", dijo manteniendo el misterio, aunque el reportero lo captó al vuelo. "¿Por qué este? ¿Porque recuerda a La Odisea?", a lo que el estilista respondió entre risas que "tal vez".

em choque que a zendaya mandou o law roach e um jatinho buscar o vestido em paris pra conseguir usar o look na première no mesmo dia pic.twitter.com/XAhmQGEqf8 — MariBattos (@BattosMari) July 6, 2026

El vídeo del momento se volvió rápidamente viral, dejando clara una vez más la hipocresía de las estrellas de Hollywood en todo lo referido al cambio climático. "Y yo tengo que tomar mi refresco con una pajita de papel"; "nos presionan para comprar de segunda mano y apoyar a diseñadores locales pero alguien al otro lado del mundo necesita un vestido en cinco minutos"; "pero es mi aire acondicionado el que está destruyendo el planeta"; "sí, voy a dejar de comprar fast fashion por el bien del planeta", se puede leer estos días en redes sociales.

Zendaya utiliza su plataforma global para promover la acción climática y la sostenibilidad, enfocándose principalmente en la conciencia ecológica a través de la moda, la conservación del agua y una alimentación vegetariana. En el año 2020 fue galardonada con el premio Visionary Award 2020 en los Green Carpet Fashion Awards, que celebran la igualdad, la inclusión y la sostenibilidad en la moda, y durante años ha promovido el uso de la moda vintage, que permite a los consumidores reducir los residuos y mitigar el impacto ambiental de sus elecciones de vestuario.

Además, ha sido imagen de la marca de agua Smartwater, con la que pretendió ayudar a abordar la crisis del agua en comunidades de todo el mundo. "Me enorgullece trabajar con una marca que anima a quienes buscan algo más inteligente y comparte la visión de un acceso universal al agua potable y segura", dijo la actriz.