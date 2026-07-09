La influencer sanchista Marina Rivers hace oficial su relación con Saulo Castro

En las últimas horas, la creadora de contenido e influencer sanchista Marina Rivers ha decidido dar un paso adelante en la exposición de su vida personal al confirmar un rumor que venía sonando con fuerza en las redes sociales: el inicio de su relación amorosa con Saulo Castro. A pesar de sus veintitrés años y los diez millones de seguidores que acumula en sus perfiles, la madrileña siempre había preferido mantener su esfera íntima en un plano discreto. El romance comenzó a vislumbrarse a principios de 2025 cuando fueron fotografiados juntos en la estación de Atocha por el periodista Javier de Hoyos, pero ha sido ahora cuando ha decidido oficializarlo compartiendo sus primeros vídeos junto al joven de origen canario, quien también se dedica a la creación de contenido enfocado en los viajes y el deporte.

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El romance entre Marina y Saulo comenzó a fraguarse a fuego lento en la capital, consolidándose como un secreto a voces mucho antes de su oficialización. Tras aquellas primeras imágenes capturadas en la estación de trenes de la capital, la pareja ha optado por construir su historia alejados de la presión directa de los focos, compartiendo de manera privada su día a día en Madrid y sumando vivencias en destinos internacionales como Miami o la costa italiana. Ha sido tras casi un año y medio de absoluta discreción cuando la influencer ha decidido dar un paso al frente en su canal de TikTok, donde ambos han protagonizado cómplices vídeos y juegos de adivinanzas que evidencian la solidez de su noviazgo, recibiendo el respaldo unánime de una comunidad de seguidores que ya celebra con naturalidad verlos presumir de su felicidad de forma pública.

La polémica campaña Dmocracia

Esta esperada presentación de su pareja coincide en el tiempo con las explicaciones que la influencer ha tenido que ofrecer tras verse envuelta en una controversia política. Rivers ha sido objeto de numerosas críticas en los últimos días debido a su participación en 'Dmocracia', una campaña de la marca de ropa financiada con fondos públicos dentro del proyecto '50 años de España en libertad' del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, una iniciativa que ha sido cuestionada por la oposición al considerarla un gasto innecesario. Ante el revuelo generado por su vinculación con una propuesta impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, la joven abogada ha querido defender públicamente su postura y aclarar los detalles de su colaboración.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Rivers ha argumentado que las partidas presupuestarias del Estado siempre se dividen según distintos criterios institucionales y que es natural que no todas las inversiones beneficien o gusten a la totalidad de los ciudadanos. Para ilustrarlo, comparó la situación con otros gastos públicos como los derechos del Mundial de fútbol en RTVE, las visitas papales o el alumbrado navideño de Madrid. Asimismo, pidió evitar argumentos demagógicos en torno al destino de los fondos públicos, recordando que el presupuesto anual para publicidad institucional asciende a 270 millones de euros y que las decisiones sobre su reparto corresponden legalmente al Ejecutivo.

La campaña, enfocada en conectar con el público joven vinculando la vestimenta con la participación ciudadana y la democracia, forma parte de un paquete de transferencias de crédito de cerca de 15 millones de euros. Rivers ha desmarcado su responsabilidad de la gestión directa de estas cifras, aclarando que fue contratada por una empresa privada externa y que no mantiene ningún contrato directo con el Gobierno. Según explicó, la acción publicitaria general en la que participó junto a otros perfiles del sector tuvo un coste de unos 200.000 euros en rodaje e intermediarios, de los cuales ella percibió un 10%, equivalente a 20.000 euros. La influencer defendió que se trataba de un trabajo legítimo sobre una temática transversal como la celebración de la democracia, precisando además que las prendas diseñadas no saldrán a la venta y solo forman parte de una acción promocional para realizar sorteos entre la juventud.

Conocida también por sus intervenciones en espacios televisivos donde defiende la importancia del sistema fiscal, Rivers se mostró firme ante quienes le reprocharon el uso de sus impuestos, manifestando que su nivel de ingresos le hace aportar una cantidad considerable de la que se siente orgullosa. No obstante, con el fin de zanjar la polémica y responder a la inquietud de sus seguidores, la creadora de contenido ha anunciado que donará la totalidad de los 20.000 euros percibidos en esta campaña a una organización benéfica dedicada a la investigación contra el cáncer o la ELA. De este modo, Rivers compagina la gestión de la atención mediática generada por sus proyectos institucionales con una nueva etapa mucho más visible en el plano sentimental junto a Saulo Castro.