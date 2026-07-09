Lamine Yamal regala a Inés García un misterioso libro de cumpleaños: "Una felicidad que no sabía que existía"

Este jueves, 9 de julio, es el cumpleaños de Inés García, novia de Lamine Yamal. La influencer sevillana cumple 21 años y ha compartido unos stories en su cuenta de Instagram para informar a todos sus seguidores del enigmático detalle que ha recibido por parte del futbolista internacional en plena concentración de la Selección Española. El obsequio se suma a la reciente gargantilla de oro rosa y diamantes valorada en unos 30.000 euros que la joven ya exhibió durante el campeonato.

El misterio de la portada rosa y la fecha clave

Inés García ha mostrado en sus redes sociales la fotografía de lo que se identifica como un libro personalizado. El volumen cuenta con una portada de color rosa donde aparece grabada de forma nítida la fecha de su aniversario, 09/07/26. En la instantánea difundida por la sevillana también se aprecian en color blanco las iniciales "LAM", correspondientes al nombre del delantero del Fútbol Club Barcelona.

El diseño exterior del ejemplar se encuentra ilustrado con un dibujo en tonos negros que reproduce las siluetas de Lamine Yamal y de la propia influencer sobre la superficie de un terreno de juego.

Una declaración de amor explícita

El volumen incluye un componente emocional directo en su cubierta que la propia destinataria ha querido destacar públicamente. En la imagen publicada en su perfil oficial se lee la frase manuscrita: "Me has hecho sentir una felicidad que no sabía que existía".

La dedicatoria confirma la solidez de una relación sentimental que se hizo pública el pasado mes de abril y que se ha convertido en uno de los focos de atención extradeportiva del Mundial de fútbol de 2026, donde España acaba de certificar su clasificación para los cuartos de final tras eliminar a Portugal.

El lema de superación de la pareja

La joven ha acompañado la publicación con un texto donde cataloga la pieza como "el mejor regalo que le han hecho nunca", insertando varios emoticonos que imitan el diseño del ejemplar. El libro muestra impreso otro mensaje significativo en su portada: "Nunca digas nunca".

Este lema de superación cierra el segundo detalle del futbolista hacia su pareja en apenas unos días, puesto que durante el último partido de la Selección Inés García lució una cadena exclusiva con los cuatro dorsales de la trayectoria del jugador (41, 27, 19 y 10) y el dibujo de dos manos entrelazadas simulando su clásica celebración de los goles.