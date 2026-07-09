'Mr. Pistacho', el misterioso empresario que ha adquirido parte de la millonaria deuda de Cantora

En la última entrega de Es la Mañana de Federico, la sección de la crónica rosa ha estado marcada por las revelaciones sobre el lamentable estado de Cantora, la mítica finca de Isabel Pantoja, así como por los entresijos de la relación pasada de la tonadillera con Diego Gómez y las últimas novedades de la ruptura de Enrique Ponce y Paloma Cuevas.

Durante la tertulia, los colaboradores han analizado las imágenes del programa especial sobre la herencia de Paquirri. En este sentido, se ha desvelado que Diego Gómez, uno de los hombres más discretos en la vida de la cantante, fue apartado de su entorno al intentar poner orden en las cuentas de Cantora, topándose con dudosas facturas que no cuadraban con la realidad de la finca. Este intento de fiscalización provocó el rechazo inmediato del clan de la artista, lo que precipitó su salida.

Asimismo, el programa ha abordado el estado actual de abandono que presenta la propiedad de Medina Sidonia, detallando que Isabel Pantoja ha llegado a dormir en un sofá debido a la clausura progresiva de estancias de la casa por falta de mantenimiento. Los tertulianos han comentado la aparición de elementos tétricos en el reportaje televisivo, como cabezas de toro en mal estado y la escenografía de abandono generalizado, sugiriendo que, más allá de la decadencia real, existió cierta puesta en escena para el programa.

En el terreno de las exclusivas, se ha debatido sobre las deudas que arrastra la propiedad y el papel de un misterioso comprador, apodado Mr. Pistacho, que habría adquirido parte de la deuda de Cantora. También ha salido a la luz la anécdota de Cipri, exfutbolista que coincidió en la casa y que protagonizó un sonado desencuentro de celos y despecho con la tonadillera.

Por otro lado, la crónica rosa de esRadio ha aportado nuevos datos sobre la situación financiera de Enrique Ponce tras su divorcio de Paloma Cuevas. Según las informaciones expuestas por Paloma García Pelayo, el torero alega dificultades para hacer frente a la pensión de sus hijas, una postura que contrasta con sus movimientos empresariales y la compra de propiedades a nombre de su actual pareja, Ana Soria. Los colaboradores han recordado el apoyo económico que en su día brindó Victoriano Valencia al diestro ante sus problemas con Hacienda, lo que añade tensión al proceso.

Finalmente, se ha comentado la reciente aparición pública de la infanta Sofía en Zaragoza. Los periodistas han destacado su evolución y madurez, señalando que ya muestra una planta imponente y un saber estar que augura un gran papel institucional, desmarcándose de la imagen de niña para consolidarse como una joven con gran proyección.