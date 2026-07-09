Sara Fructuoso, la otra influencer que también ha cobrado por la marca de ropa de Sánchez y a la que nadie critica

El despilfarro público del Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a ser el protagonista de las redes sociales. Lo que comenzó como un millonario despliegue propagandístico bajo la campaña "50 años de España en libertad", dotada con un presupuesto de nada menos que 14,6 millones de euros tras una generosa ampliación de crédito, ha terminado derivando en una gran polémica sobre las decisiones del Gobierno entorno a nuestros impuetsos.

El líder de la Moncloa ha decidido gastar 386.000 euros en lanzar su propia "colección cápsula" de ropa urbana bajo el nombre de 'Dmocracia', una campaña repleta de lemas y orientada a captar el voto joven a golpe de chándal.

Tras el escándalo y las sonadas críticas a rostros como Marina Rivers, quien no dudó en comparar la campaña del chándal sanchista con eventos de la magnitud de un Mundial de Fútbol o la Navidad, las miradas parecen que han pasado de largo por la presencia de Sara Fructuoso, la otra influencer que sale en todas las fotos de la campaña promocional en el Congreso de los Diputados.

¿Quién es Sara Fructuoso?

A diferencia de otros perfiles como Marina Rivers que sí han que han mostrado un claro alineamiento con el discurso que se pretende difundir desde el Ejecutivo, Sara Fructuoso es una creadora de contenido nacida en Elche en 1998 (28 años), enfocada casi en su totalidad en el sector de la moda, la belleza y el estilo de vida de lujo. Con cientos de miles de seguidores en plataformas como Instagram y TikTok, Fructuoso ha construido su marca personal con una estética muy cuidada, colaboraciones con firmas de alta gama, posados en pasarelas y alfombras rojas como los Premios Ídolo, y la exhibición de las últimas tendencias internacionales en eventos como Coachella, donde se tiene muy en cuenta los outfits que muestra en el evento, casi considerándose como "la reina de Coachella" en cuanto a los looks se refiere.

Aunque ya llevaba bastante tiempo siendo influencer, a mediados de 2023, Fructuoso empezó una relación con el rapero Gonzalo Cidre, conocido en la industria musical como Natos, uno de los miembros del grupo Natos y Waor, uno de los artistas más valorados de la escena urbana. A raiz de esta nueva relación, la influencer se hizo más conocida en el mundo de las redes sociales. En la actualidad muestra su relación y apoya a su novio en cada concierto con total naturalidad, algo que sus seguidores siguen muy de cerca para no perderse detalle.

"Sacar la democracia de los libros": otro lema más

En una de las publicaciones promocionales de la campaña Dmocracia compartidas en su perfil de Instagram, Fructuoso afirmaba sin tapujos que el objetivo de toda esta puesta en escena textil es "sacar la democracia de los libros de historia y traerla a nuestro día a día".

"Si algo he aprendido trabajando en moda, es que la ropa también también comunica quién eres, como te sientes y lo que quieres transmitir" continuaba escribiendo en su publicación. "Nuestros derechos están ahí cada día, igual que las prendas que elegimos para vestirnos. Porque vestirse nunca es sólo vestirse, también es nuestra forma de expresión", terminaba diciendo en una forma de defender la acción publicitaria.

La "justificación" de Sara similar a la de Marina Rivers

A diferencia de Marina Rivers que ha hecho hasta un video exponiendo el por qué de su campaña, Sara se ha limitado a hacer un escueto comunicado a través de su canal de Instagram donde explica que se le contrató "a través de una agencia privada con una propuesta que se me presentó como una campaña como modelo, con un mensaje positivo y educativo a favor de la democracia, ya está. Hasta ahí".

También denuncia que ha recibido varias amenazas a través de redes y se justifica explicando que sus intenciones fueron inocentes: "Me da mucha pena leer amenazas de muerte, insultos e infinitas cosas hacia mi persona. Mis intenciones siempre fueron positivas e inocentes, os lo aseguro. Jamás quise posicionarme de ningún lado político más allá del término "democracia"".

"Jamás he hablado con el gobierno. Ni con ningún individuo del mismo", sentenciaba para acabar diciendo, "sabéis cómo soy, nunca creáis nada más allá de las explicaciones o versión que pueda daros yo", asegurando que no va a hablar más del tema porque está pasando "por un momento bastante duro" después de toda la polémica.