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Corazón

De Nuria Roca a Lydia Bosch: los invitados a la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez

Este viernes, después de cinco años de sólida relación, Patricia Cerezo y Kiko Gámez se dieron el 'sí, quiero' rodeados de sus seres queridos en Aravaca, Pozuelo de Alarcón (Madrid).

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Patricia Cerezo, radiante a su llegada la ceremonia con sus hijas Natalia y Verónica, y mostrando algo de su vestido de novia, su secreto mejor guardado. "Es una celebración, tiene protagonismo, evidentemente, el vestido de la novia, pero el protagonismo es, voy a ser muy cursi, el amor. Y va a ser una celebración que de eso se trata, celebrar el amor", reconoció esta misma semana.

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La colaboradora llegó en un precioso Bentley azul. "Será una ceremonia íntima pero por supuesto, estaremos acompañados por amigos, compañeros de trabajo y familia, bueno, la más íntima. Por supuesto, creemos que rodearnos de la gente que ha sido importante en nuestra relación, en nuestra historia y que ese día sean todos testigos".

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El novio, atendiendo a la prensa minutos antes de que empezara la ceremonia.

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Kiko Gámez llegando a la ceremonia en un precioso Jaguar clásico.

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Los novios posan ante la prensa para agradecer su presencia.

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Juan del Val y la presentadora Nuria Roca, como siempre derrochando elegancia.

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Lydia Bosch acompañada de sus hijas, Andrea y Ana.

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El presentador de Cuatro, Nacho Abad, y su mujer Bárbara Royo.

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La empresaria y vicepresidenta del Club Siglo XXI, Paloma Segrelles.

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La actriz y modelo mexicana Jaydy Michel.

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Marian Camino Sanz, muy elegante.

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Sonia Ferrer y su marido, el inspector de policía Sergio Fontecha.

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El cantante Juan Peña.

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Nuria González y sus hijos, Iván y Alma Fernández-Tapias.

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