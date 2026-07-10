De Nuria Roca a Lydia Bosch: los invitados a la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez

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Patricia Cerezo, radiante a su llegada la ceremonia con sus hijas Natalia y Verónica, y mostrando algo de su vestido de novia, su secreto mejor guardado. "Es una celebración, tiene protagonismo, evidentemente, el vestido de la novia, pero el protagonismo es, voy a ser muy cursi, el amor. Y va a ser una celebración que de eso se trata, celebrar el amor", reconoció esta misma semana.