De Nuria Roca a Lydia Bosch: los invitados a la boda de Patricia Cerezo y Kiko Gámez
Este viernes, después de cinco años de sólida relación, Patricia Cerezo y Kiko Gámez se dieron el 'sí, quiero' rodeados de sus seres queridos en Aravaca, Pozuelo de Alarcón (Madrid).
Patricia Cerezo, radiante a su llegada la ceremonia con sus hijas Natalia y Verónica, y mostrando algo de su vestido de novia, su secreto mejor guardado. "Es una celebración, tiene protagonismo, evidentemente, el vestido de la novia, pero el protagonismo es, voy a ser muy cursi, el amor. Y va a ser una celebración que de eso se trata, celebrar el amor", reconoció esta misma semana.
La colaboradora llegó en un precioso Bentley azul. "Será una ceremonia íntima pero por supuesto, estaremos acompañados por amigos, compañeros de trabajo y familia, bueno, la más íntima. Por supuesto, creemos que rodearnos de la gente que ha sido importante en nuestra relación, en nuestra historia y que ese día sean todos testigos".
El novio, atendiendo a la prensa minutos antes de que empezara la ceremonia.
Kiko Gámez llegando a la ceremonia en un precioso Jaguar clásico.
Los novios posan ante la prensa para agradecer su presencia.
Juan del Val y la presentadora Nuria Roca, como siempre derrochando elegancia.
Lydia Bosch acompañada de sus hijas, Andrea y Ana.
El presentador de Cuatro, Nacho Abad, y su mujer Bárbara Royo.
La empresaria y vicepresidenta del Club Siglo XXI, Paloma Segrelles.
La actriz y modelo mexicana Jaydy Michel.
Marian Camino Sanz, muy elegante.
Sonia Ferrer y su marido, el inspector de policía Sergio Fontecha.
El cantante Juan Peña.
Nuria González y sus hijos, Iván y Alma Fernández-Tapias.