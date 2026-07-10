Inesperado regreso de Rocío Carrasco a Chipiona: tensión con la prensa e indiferencia hacia su familia

Dos semanas después del estreno en Movistar Plus del documental sobre Rocío Jurado, La más grande —un lanzamiento inevitablemente enturbiado por las duras declaraciones de miembros de la familia como Gloria Camila o Amador Mohedano contra la primogénita por no haber contado con ellos en un homenaje tan especial a 20 años de la muerte de la icónica cantante—, Rocío Carrasco ha reaparecido ante las cámaras en Chipiona. En esta ocasión, lo ha hecho para encabezar un nuevo tributo a la figura de su madre, marcando una vez más distancias con el resto de los Mohedano.

Su íntima amiga Anabel Dueñas se ha presentado en un conocido local de la localidad gaditana con su espectáculo, el cual repasa las canciones más famosas de la artista. Como viene siendo habitual en este tipo de proyectos gestionados por ella misma, la heredera universal ha querido estar a su lado y ha regresado al pueblo natal de su madre. Precisamente, el municipio acoge estos días el rodaje de un biopic que recreará los momentos más importantes de la vida de la Jurado, otro proyecto en el que su control vuelve a ser absoluto.

Ante los medios desplegados, la propia Rocío ha querido restar solemnidad al citado espectáculo explicando que han hecho "un show chiquito para una pincelada aquí en Chipiona". Además, añadió que con esto le dan "salida a un festival que se va a instaurar, que es el Samson", concluyendo emocionada: "Somos los primeros en hacerlo y ya estamos muy contentos y muy bien. Muy emocionados porque al final es Chipiona".

Con su habitual actitud frente a las críticas de su familia materna, Rocío revelaba su satisfacción por la continua sucesión de homenajes que está liderando en torno a su madre, asegurando que a ella le llena "todo lo que a la gente le guste y todo lo que sea bueno para ella", para rematar, exhibiendo una gran sonrisa: "Creo que a la gente le está gustando y estoy muy contenta".

Al ser cuestionada sobre su ausencia en las calles de la localidad durante las filmaciones de la mencionada producción audiovisual, Carrasco se justificó argumentando que no había podido estar presente porque coincidió con la producción del documental: "Los días que han estado de rodaje yo tenía que estar en Madrid y me lo he perdido". "Pero bueno, ahora estoy aquí", señaló sobre este proyecto centrado en la figura de su madre que se estrenará en TVE en los próximos meses. "Estamos en ello, estamos en ello. Todo muy bien", se limitó a decir.

La tensión, sin embargo, se hizo evidente cuando la prensa intentó recabar su reacción ante las quejas explícitas de su familia directa y los rumores sobre la existencia de una biografía escrita por la propia Rocío Jurado que la artista le habría entregado tras la muerte de Pedro Carrasco. Ante esto, Rocío se blindó en una postura de absoluta indiferencia hacia los suyos, aseverando con rotundidad: "El documental hay que verlo, y ya viéndolo ya está. No hay más. Yo sobre las polémicas no voy a decir nada ni voy a entrar, y mucho menos hoy". Acto seguido, desvió la atención hacia las bondades de su producción al insistir en que, a su parecer, la obra "es una maravilla" y que le gustaría "que la gente lo disfrutara".

Mostrando una evidente resistencia a abordar el cisma familiar y el descontento de los Mohedano por quedar excluidos de los homenajes a la cantante, zanjó la cuestión reiterando: "Creo que el resultado ha sido magnífico. El largometraje en sí es una joya, y eso es lo único que espero: que os guste y que la gente lo disfrute".