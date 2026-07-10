Es Mónica Naranjo una de las voces más destacadas del pop nacional, con una personalidad que la distingue del resto de intérpretes. No se la puede confundir con ninguna otra. Ahora está de gira, con un disco que recoge sus mayores éxitos. En cuanto a su vida íntima, juega al despiste sin aclarar si se ha casado o no con su última pareja. Con las dos anteriores, tarifó.

El primer amor de su vida fue su propio representante artístico, Cristóbal Sánsano, con quien inició su relación amorosa en 1993, casándose cinco años después, para separarse en 2002. Aun así, él siguió hasta 2010 siendo su mánager.

La manera con la que conoció al que sería su segundo esposo, Óscar Tarruella, no deja de ser un asunto de vodevil. Llamaron a la puerta de la cantante, a la que habían robado en su domicilio, siendo el visitante ese mentado, que se presentaba para indagar sobre ese incidente. Era mosso d'esquadra, criminalista del cuerpo policial. Concluida su misión, quedaron en verse. Óscar se enamoró de la cantante, fijando su boda en 2003. Dejó el Cuerpo de Policía en 2008 para ser representante artístico de su esposa. Quince años duró la pareja. En ese largo espacio de tiempo, en varias entrevistas, Mónica se sinceró sobre la posibilidad de ser madre. No la contemplaba pensando que, si estaba dedicada a su profesión, difícilmente le sería posible cuidar de su supuesto bebé. En resumidas cuentas: la maternidad no estaba en sus proyectos. Sin embargo, adoptó como hijo suyo a un niño llamado Aitor, que Óscar, su pareja, había tenido en una anterior relación.

En algunas ocasiones Mónica Naranjo, natural de Figueras, donde nació hace cincuenta y dos años y entabló cierta amistad con Salvador Dalí, cuyo Museo persiste en esa localidad gerundense, ha contado que, sin considerarse lesbiana totalmente, ha mantenido relaciones con mujeres a lo largo de su vida.

Después de su divorcio del mosso d'esquadra, un año después entabló amistad con un curioso personaje, el barcelonés Luis García Calvo, manteniendo a su lado un discreto romance, con cierto misterio, pues ninguno de los dos ha querido hasta la fecha aclarar si están o no casados. Unos dicen que sí, otros medios informativos, que no, como aquella copla de La Parrala. Y mientras promociona su último disco y la gira, Mónica Naranjo se divierte como una enana.

¿Quién es Luis García Calvo? Antiguo nadador profesional, es escritor de libros de autoayuda. Da conferencias sobre problemas mentales y espirituales. Viene a ser un gurú, con muchos seguidores. Mónica Naranjo está encantada con él porque ese mundo le fascina. Ambos tienen otra cosa en común: son socios en una inmobiliaria que, al parecer, les está resultando un buen negocio.